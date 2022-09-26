«Ох*енная мобилизация»: российские «чмобики» жалуются на ужасающие условия содержания — видео

26 сентября, 12:05
Поделиться:
В то время как одни мобилизованные спят на бетонном полу, другим и вовсе приходится греться у костров (Фото:Коллаж НВ)

В то время как одни мобилизованные спят на бетонном полу, другим и вовсе приходится греться у костров (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях показали, в каких условиях кремлевский режим содержит россиян, мобилизованных на войну против Украины.

Читайте также:
Бегство от мобилизации: появилось видео многокилометровой пробки на границе РФ с Грузией, снятое с дрона

Как видно на обнародованных видео, резервистов размещают в обветшалых помещениях, где им приходится спать прямо на панцирной сетке, либо и вовсе на бетонном полу.

Видео дня

https://twitter.com/PERSIAN__PRINCE/status/1574118149712142338
https://twitter.com/PERSIAN__PRINCE/status/1574088699658264577

При этом многим россиянам повезло еще меньше, поскольку военное руководство и вовсе оставило их ночевать на улице, в связи с чем мобилизованным пришлось греться у костров, чтобы не замерзнуть.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1574050605252976640

Между тем, по РФ прокатилась целая серия поджогов военкоматов.

На сегодняшний день зафиксировано уже не менее 20 таких случаев в целом ряде российских регионов.

Кроме того, в Иркутской области 25-летний резервист, чтобы сорвать мобилизацию, расстрелял военкома.

Читайте также:

Военкомы откровенно хамят россиянам, не считаясь ни с какими аргументами (Фото:Коллаж НВ) «Рот закройте, игрушки закончились»: в РФ военкомы ведут себя с мобилизованными, как со скотом — видео

Напомним, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Россия Российская агрессия Мобилизация Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X