«Ох*енная мобилизация»: российские «чмобики» жалуются на ужасающие условия содержания — видео 26 сентября, 12:05 В то время как одни мобилизованные спят на бетонном полу, другим и вовсе приходится греться у костров (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях показали, в каких условиях кремлевский режим содержит россиян, мобилизованных на войну против Украины.

Как видно на обнародованных видео, резервистов размещают в обветшалых помещениях, где им приходится спать прямо на панцирной сетке, либо и вовсе на бетонном полу.

Видео дня

При этом многим россиянам повезло еще меньше, поскольку военное руководство и вовсе оставило их ночевать на улице, в связи с чем мобилизованным пришлось греться у костров, чтобы не замерзнуть.

Между тем, по РФ прокатилась целая серия поджогов военкоматов.

На сегодняшний день зафиксировано уже не менее 20 таких случаев в целом ряде российских регионов.

Кроме того, в Иркутской области 25-летний резервист, чтобы сорвать мобилизацию, расстрелял военкома.

Напомним, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.