«60% — аватары». Мобилизованные в РФ постоянно пьянствуют, после чего теряют оружие и снаряжение — перехват

13 декабря, 13:48
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Оккупант пожаловался, что подготовку на полигоне им приходится проходить при -15 градусов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупант пожаловался, что подготовку на полигоне им приходится проходить при -15 градусов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты, проходящие подготовку на полигонах в РФ, жалуются на холод, из-за которого большая часть солдат постоянно пьянствует.

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Об этом один из них рассказал в телефонном разговоре со знакомым, аудиоперехват которого во вторник, 13 декабря, обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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«Мерзнем, короче. Тренируемся, стрелковые ячейки… Окапываемся, бл*, в -15!.. У нас 60%, бл*, „аватары“ (пьяные — ред.) ходят. На полигоне теряют автоматы, на*уй, каски, бл*, и магазины», — признался мобилизованный россиянин.

https://www.youtube.com/watch?v=6175YZV_bYs
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О пьянстве российских солдат свидетельствуют и видео, которые регулярно появляются в соцсетях.

На одной из них военные после употребления алкоголя в одном из кафе в Югре устроили массовую драку с местными жителями.

На еще одном мобилизованных россиян избили уже контрактники, которым надоело их постоянное пьянство.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Алкоголь Российская агрессия Мобилизация Российские военные Перехват Война России против Украины

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