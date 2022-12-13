«60% — аватары». Мобилизованные в РФ постоянно пьянствуют, после чего теряют оружие и снаряжение — перехват 13 декабря, 13:48 Оккупант пожаловался, что подготовку на полигоне им приходится проходить при -15 градусов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты, проходящие подготовку на полигонах в РФ, жалуются на холод, из-за которого большая часть солдат постоянно пьянствует.

Об этом один из них рассказал в телефонном разговоре со знакомым, аудиоперехват которого во вторник, 13 декабря, обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Видео дня

«Мерзнем, короче. Тренируемся, стрелковые ячейки… Окапываемся, бл*, в -15!.. У нас 60%, бл*, „аватары“ (пьяные — ред.) ходят. На полигоне теряют автоматы, на*уй, каски, бл*, и магазины», — признался мобилизованный россиянин.

О пьянстве российских солдат свидетельствуют и видео, которые регулярно появляются в соцсетях.

На одной из них военные после употребления алкоголя в одном из кафе в Югре устроили массовую драку с местными жителями.

На еще одном мобилизованных россиян избили уже контрактники, которым надоело их постоянное пьянство.