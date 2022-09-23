Выходят из-под контроля. В РФ пьяные резервисты еле держатся на ногах и устраивают массовые драки — видео 23 сентября, 13:31 Многие россияне пьют всю дорогу до пункта сбора (Фото:Коллаж НВ)

Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация граждан РФ на войну против Украины буквально с первых же дней превратилась в настоящий фарс.

Ранее в соцсетях начали публиковать видео, на которых сотрудники военкоматов ведут себя с резервистами, как со скотом, всячески унижая их и наслаждаясь своим доминированием.

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Однако, судя по поведению самих мобилизованных, многие из них другого отношения к себе просто не заслуживают.

Причиной этому, ожидаемо, становится алкоголь, без которого граждане РФ, похоже, не могут обойтись ни при каких условиях.

Распитие спиртного у них начинается еще до получения повестки, и длится практически всю дорогу до пункта сбора, из-за чего некоторые резервисты даже не понимают, куда они едут.

При этом такое времяпрепровождение будущего пушечного мяса традиционно приводит к различным конфликтам и дракам, будь то улица, или борт самолета.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.



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