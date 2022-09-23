Выходят из-под контроля. В РФ пьяные резервисты еле держатся на ногах и устраивают массовые драки — видео

23 сентября, 13:31
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Многие россияне пьют всю дорогу до пункта сбора (Фото:Коллаж НВ)

Многие россияне пьют всю дорогу до пункта сбора (Фото:Коллаж НВ)

Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация граждан РФ на войну против Украины буквально с первых же дней превратилась в настоящий фарс.

Ранее в соцсетях начали публиковать видео, на которых сотрудники военкоматов ведут себя с резервистами, как со скотом, всячески унижая их и наслаждаясь своим доминированием.

Видео дня

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Однако, судя по поведению самих мобилизованных, многие из них другого отношения к себе просто не заслуживают.

Причиной этому, ожидаемо, становится алкоголь, без которого граждане РФ, похоже, не могут обойтись ни при каких условиях.

Распитие спиртного у них начинается еще до получения повестки, и длится практически всю дорогу до пункта сбора, из-за чего некоторые резервисты даже не понимают, куда они едут.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1572988272099602432
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1573243688268042240

При этом такое времяпрепровождение будущего пушечного мяса традиционно приводит к различным конфликтам и дракам, будь то улица, или борт самолета.

https://twitter.com/TadeuszGiczan/status/1573230158563233794
https://twitter.com/wanderer_man666/status/1573214596281901057

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

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По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

https://www.youtube.com/embed/AG98xFeyAU0

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Алкоголь Российская агрессия Мобилизация Россияне Пьяные военные Война России против Украины

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