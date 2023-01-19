«Их готовят к гибели». Мобилизированный россиянин рассчитан на 2 недели жизни на фронте — представитель ГУР 19 января, 15:00 Эксклюзив NV Мобилизированные на войну против Украины россияне, Омск, РФ, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР Украины, рассказал в эфире Radio NV, как российское командование проводит подготовку мобилизованных только для того, чтобы они прожили две недели на фронте.

— Уже не раз ГУР сообщало о том, что будет проводиться мобилизация в РФ. Известна ли сейчас какая-либо дополнительная информация, когда это стартует? Может, уже стартовала эта скрытая мобилизация, которая идет сейчас и какое число людей ожидают привлечь?

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— Да, вы правы, мобилизационные мероприятия в России фактически после объявления так называемой частичной мобилизации <...> не прекращались. В последнее время они только усиливаются, по сути, продолжается и мобилизационная кампания, и подготовка к новой волне полномасштабной мобилизации. С последнего то, о чем точно известно и о чем мы уже можем говорить как о факте — это и документы от ФСБ об ограничениях на выезд мужчинам, и соответствующие мобилизационные мероприятия, в том числе и в столичном регионе.

Ужесточение формирования реестров, в том числе несовершеннолетних лиц в возрасте 17 лет, повышение призывного возраста и многие другие вещи, которые на сегодняшний день уже позволяют говорить о том, что подготовка к новому этапу мобилизации в РФ уже завершена. И это задача, о которой публично говорит военно-политическое руководство государства-агрессора — о формировании полуторамиллионной армии, на самом деле речь идет о задаче максимум — формировании двухмиллионной армии. Для этого безусловно будет организована новая волна полномасштабной мобилизации.

В принципе это означает не только пополнение личного состава и мобилизацию, это означает также тотальное урезание, ограничение гражданских прав и свобод, в частности права частной собственности, касающиеся как крупного бизнеса, так и неблагонадежного малого и среднего. И всех тех компаний, которые не поддержали путинскую войну против Украины. Россия превращается в определенный аналог Северной Кореи, где население делится на несколько больших категорий: одни будут сидеть в тюрьмах, другие будут воевать в армии или обслуживать войско. И одна небольшая категория, которая будет управлять и зарабатывать на этом всем, это режим Путина и его окружение.

— Когда была предыдущая мобилизация, тогда многие говорили о том, что Россия не сможет собрать 300 тысяч, поэтому люди против. Но однажды так случилось, что 330 тысяч человек мобилизовать удалось. Из той информации, которая есть у вас сейчас, я слышал цифры, ожидаемые полмиллиона мобилизованных солдат, насколько это для них достижимая цель сейчас? Какие настроения в обществе, насколько они готовы идти к военкоматам?

— В массе своей не готовы идти, но другое дело — а кто будет их спрашивать? Это нам удалось жить в свободной, демократической стране, как и жителям многих развитых государств. А жителям Российской Федерации, Северной Кореи, очевидно, сейчас и Беларуси, они таких привилегий не имеют. Я думаю, что абсолютно искренне, это показывают и перехват, и общение с пленными, у многих уже особенно так называемых частично мобилизованных, если бы у них было право выбора, они бы не оказались на этой войне, несправедливой, кровавой и преступной войне против Украины .

Но выбора у них нет, а ген сопротивления у современной российской политической нации фактически уничтожен. Мы видим, что те люди, которые должны протестовать, в большинстве своем пытаются уехать с территории так называемой Российской Федерации. Это интеллигенция, креативный класс, средний класс. А остающиеся покорно идут буквально на убийство, мирятся с тем, что их родственники возвращаются 200-ми в целлофановых пакетах, и с другим произволом, обнищанием и ограничением своих прав.

Тем не менее, просто это не будет, сопротивление будет оказываться, можно прогнозировать, что точкой сопротивления будут в том числе и национальные республики, коренные народы, которые уже сейчас понимают, по крайней мере, их элиты во многом понимают, что речь идет о физическом выживании их народов. Безусловно, речь идет о Кавказе, мы уже видели примеры успешных протестов. Вместе с тем и столичный регион, и Петербург содержат определенный протестный потенциал, поэтому я думаю, что мы увидим некоторые вспышки.

Но делать ставку на внутренний протест именно против мобилизации как результативное в России вряд ли приходится, не в том ли состоянии там сегодня гражданское общество, точнее оно вообще отсутствует практически. Главный аргумент — это успешные действия украинских сил обороны и успешные действия антипутинской коалиции, наших партнеров и союзников.

— Если мы говорим о мобилизации сейчас, когда это новое свежее войско будет готово? Россия планирует подготовить этих людей к весне, не знаю, к лету ли? Сколько времени потребуется на подготовку новой армии?

— Это не совсем новая армия, это составляющая и пополнение этой существующей орды. И в данной ситуации, во второй волне, может быть, повезет даже немного больше поучиться и потренироваться, несмотря на то, на чем им придется все же ездить и из чего стрелять. Потому что вопрос обеспечения вооружением, бронетехникой, боекомплектами находится уже сегодня в российской армии. Но вот эта первая волна мобилизации, эти 300 тысяч, — это точно те, которых, мы видим, уже без разбора бросают на убийство в угоду намерениям Путина.

Да, понятно, что весна в том числе и все, что будет потом, — это возможный период, когда [происходят наступательные действия]. Однако приказы могут и раньше отдаваться, но это те периоды, когда волна за волной будет попыткой исполнять какие-то шизофренические желания Путина и так называемые «целые СВО». У нас другие задачи и волна за волной эти частично мобилизованные будут уничтожены, как сегодня это происходит, в частности на восточном направлении.

Вопрос в том, к чему их готовят. Их не готовят выжить, сохранить жизнь, человеческая жизнь в русской армии ничего не стоит. Их готовят погибнуть. И вот тот уровень подготовки, который обеспечивается на белорусских полигонах, на российских полигонах для частично мобилизованных — это не тот уровень подготовки, чтобы выжить, совсем нет. Это люди, которые скорее всего не вернутся в свои дома и их родственники, жители РФ, должны это прекрасно понимать.

— Вы это сами вспомнили, есть ли у вас информация, насколько вообще ситуация с укомплектованием в армии РФ? Когда была эта первая мобилизация, ходило немало фотографий, которые у них автоматы уже сгнили, они ходят ободранные, голые и босые. Но так или иначе эта армия каким-то образом бежит и наступает на украинские позиции, их очень много этих солдат. чего ожидать новым мобилизованным, у них будет чем воевать?

— Так или иначе мы имеем дело с многочисленным врагом и с врагом, у которого есть пусть и устаревшее вооружение, и не всегда в должном качестве, но большое количество вооружения. В частности, остается еще много законсервированной техники, которая даже с учетом ненадлежащего хранения и потерь все равно количественно представляет угрозу для любой армии мира. Это то, что украинцы очень хорошо понимают, и это то, что сегодня начинает понимать весь мир, когда обсуждает и решает вопросы оборонной помощи для Украины.

Сегодня события вокруг Бахмута, вокруг Соледара очень ясно показывают, что Путин для себя решил однозначно воевать живой силой, воевать русскими, независимо от этнического происхождения, гражданами РФ. Там, где не хватает техники, будут компенсироваться количеством и уже это делают. Жуков — это не только фигура языка, это настоящий пример, как мясники должны вести себя на войне. И речь идет как о тех же зеках, которых бросают на фронт, так и об обычных гражданах России, которых никто не считает и не жалеет. Там, где будет не хватать танков и БТР-ов, будут просто больше бросать " простых Иванов".

Относительно вооружения, количественно оно будет обеспечено. К примеру, со стрелковым оружием нет проблем в армии РФ. Качество не всегда должно, современность — не обсуждается. Да, у них есть колоссальные проблемы с формой, амуницией, с одеждой, в частности сезонной. Но кто это в конце концов считал? Эти вопросы, и логистические так или иначе, с течением времени, возможно, будут подтянуты в какой-либо сфере.

Но если солдат рассчитан на жизнь на фронте максимум две недели, какой смысл вкладывать в него современное вооружение и современную амуницию? Поэтому российское командование этим особо и не беспокоится. И из тех многочисленных перехватов, которые мы слышим, в значительной степени обнародуются в публичном пространстве, это очень ярко видно и чувствуется.

— Уже неоднократно писали о каких-то противоречиях между «вагнеровцами» и армией России, минобороны. Соответствуют ли эти противоречия действительности, есть ли там какой-то кризис в общении этих подразделений? И можно ли как-нибудь это использовать украинцам, поссорить россиян внутри себя, чтобы они друг друга начали стрелять?

— Чем успешнее действия украинских сил обороны, чем интенсивнее освобождаются наши территории и чем больше гибнет россиян, тем больше будут усиливаться противоречия внутри этой «банки с пауками», которые называют башнями Кремля или кремлевской верхушкой. Противоречия там есть и сейчас действительно Суровикин, Пригожин, Кадыров сдвигаются с некоторых позиций, по крайней мере публичных, Герасимов, Шойгу возвращаются. Но в конце концов даже эти изменения, сам факт этих очередных изменений ослабляет российскую армию, потому что когда мы говорим о Герасимове, мы говорим о человеке позапрошлого поколения, человеке уже в возрасте, глубоком, который явно не может говорить о каких-то инновационных подходах, современных подходах.

И там вся команда такая, Путин себя окружает примерно такими пенсионерами, которые смотрят в прошлое, а не в будущее. Поэтому Суровикин и Пригожин — это, конечно, преступники, но преступники, колоссальные потери и ресурсы хоть какие-то результаты могли бы [показать]. Пока что наибольшие результаты того же Герасимова — больше в теоретической плоскости книги или провальное начало так называемой «СВО» против Украины.

Эти противоречия будут продолжаться и с каждым днем все большее количество представителей и экономической элиты, и военного руководства, а также ближайшего окружения Путина понимает, что финал этой аферы уже определен и финал Путина определен. Вопрос лишь в том, как для себя безопаснее и быстрее отойти от современного Гитлера, чтобы не окончить вместе с ним так же, как когда-то окончил нацистский диктатор.