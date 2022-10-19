В РФ назвали мобилизацию осужденных соответствующей «духу Конституции» 19 октября, 05:38 «Частичная» мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko/File Photo)

В Совете по правам человека РФ считают мобилизацию осужденных на войну соответствующим «духу Конституции». Накануне комитет Госдумы России по обороне одобрил поправки,разрешающие мобилизовать граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления.

Об этом пишет Коммерасант.



«Защита Родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну», — заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев.

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21 сентября Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. По данным СМИ, призвать в РФ планируют миллион человек.