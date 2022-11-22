«Вы мужчина или кто?» Жены и матери мобилизованных россиян заявили, что хотят встретиться с Путиным

22 ноября, 21:22
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В России объявили мобилизацию для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

В России объявили мобилизацию для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Родственницы мобилизованных россиян и срочников, которые участвуют в полномасштабной войне против Украины, предложили встречу российскому диктатору Владимиру Путину.

Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова записала обращение после информации о том, что глава кремлевского режима собирается встретиться с матерями оккупантов, а никого из Совета матерей и жен на встречу не позвали.

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«…Вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться», — говорит россиянка на видео.

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Инфографика: НВ

Как сообщает Настоящее время, Совет матерей и жен требует «не допустить нарушений при мобилизации» на территории страны-агрессора, «запретить использование ядерного оружия и провести мирные переговоры» с Украиной.

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Ранее российское издание Верстка со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, писало, что российский режим обсуждает создание «патриотического движения» матерей оккупантов.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла около 85 000 своих военных, за минувшие сутки — 400. Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/mDZSt3uthPU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Мобилизация Война России против Украины

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