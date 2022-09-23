Паника и исключительный трафик на границах. Западные СМИ пообщались с россиянами, которые бегут от мобилизации, и пересказали их истории 23 сентября, 12:52 Эксклюзив НВ Пассажиры рейса из России в международном аэропорту Звартноц в Ереване, Армения, 22 сентября 2022 года (Фото:Hayk Baghdasaryan / Photolure via REUTER)

После объявления мобилизации в России ее граждане, не дожидаясь повесток и введения запрета на выезд, массово уезжают из страны. Куда и с какими мотивами едут потенциальные призывники, выясняет иностранная пресса.

«Я не хочу идти на войну. Я не хочу умирать на этой нелепой войне», — признается россиянин Дмитрий журналистам интернет-издания французского телеканала France 24 , которые приехали в ереванский аэропорт, чтобы пообщаться с бегущими от мобилизации гражданами РФ.

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«Ситуация в России такова, что кто угодно бы сбежал», — говорит другой пассажир из России, 44-летний Сергей, прибывший в Армению вместе с 17-летним сыном Николаем. «Мы решили не ждать, когда нас призовут, — добавляет тот. — Я не паникую, но чувствую эту неопределенность».

«Воевать в ХХІ веке — мягко говоря, неправильно», — считает 39-летний россиянин Алексей, который признается, что пока не знает, вернется ли когда-нибудь на родину.

Почти семь месяцев многие россияне пытались просто игнорировать вторжение в Украину. Но в эту среду миллионы граждан поняли, что им, возможно, придется участвовать в войне и в оккупации Украины. Для многих семей война пришла в их дом, констатирует британская газета The Guardian .

«Это то, чего все боялись с начала войны», — признается изданию россиянка, которая опасается, что ее сына могут призвать.

«Я лучше уеду [из страны], чем буду воевать на этой войне», — говорит 33-летний москвич по имени Александр.

Его мнение разделяют тысячи граждан. Пока в России еще не запретили выезд за границу мужчинам призывного возраста, однако обсуждают этот вопрос. По данным источников в администрации президента РФ, окончательное решение будет зависеть от позиции силовых структур, а также от того, насколько массовым будет отток граждан, не желающих воевать в Украине, пишет интернет-издание Медуза .

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