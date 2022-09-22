В России анонсировали новую акцию протеста против частичной мобилизации, места проведения пока держат в секрете 22 сентября, 16:37 На первой с момента объявления мобилизации в РФ акции протеста задержали более 1300 человек (Фото:Reuters)

Движение Весна назвало дату новой акции протеста в России против частичной мобилизации, россиян призывают выйти на улицы городов в субботу, 24 сентября.

Как сообщили в пресс-службе организации в Telegram, города объявят 23 сентября, а места проведения — в день акции протеста. Начало запланировано на 17:00.

«Конечная цель акций — не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом. Для этого есть возможности — но есть и ограничения. Вчера мы увидели, что полицейских меньше, чем обычно, и они хуже организованы», — отметили там.

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В движении Весна призвали граждан РФ массово выходить на улицы, чтобы «протест завершился падением режима».

Там также разработали инструкции о подготовке для участников акции. Протестующих призывают быть «громкими и заметными», скандировать кричалки, отбивать протестующих от силовиков, не разделяться на акциях протеста и не отставать от толпы.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины. При этом диктатор так и не объявил войну формально, продолжая заявлять о «специальной военной операции» против Украины.

В этот же день вечером в крупных городах РФ прошли стихийные акции протеста. Они завершились задержаниями, силовики увезли около 1300 человек, протестующим вручали повестки в военкомат.





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