В РФ нашли мертвым военкома с признаками насильственной смерти — СМИ 15 октября, 13:49 По официальной версии, у военкома остановилось сердце, росСМИ говорят о суициде (Фото:Администрация Партизанского городского округа РФ)

В Приморском крае РФ нашли мертвым военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка.

По официальной версии Администрации Партизанского городского округа, у него остановилось сердце.

Местное издание Время перемен сообщает, что на теле Малыка были обнаружены признаки насильственной смерти.

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По данным Байкал 24, на теле военкома «есть признаки самоубийства».

Telegram-канал Amur Mash сообщил, что Малык был участником военной кампании РФ в Чечне. Его нашли мертвым около забора дома.

«Полиция рассматривает версии убийства и суицида. Родные мужчины не верят, что он сам решил уйти из жизни — был уравновешен и уверен в себе», — говорится в сообщении.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

4 октября в Минобороны РФ заявили, что мобилизовали уже 200 тысяч россиян. В украинской разведке назвали цифру в более 100 тысяч мобилизованных. В ГУР отметили, что пока непонятно, для чего в РФ завысили эти показатели.