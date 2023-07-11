Все кроме богатых москвичей. У строительных компаний Москвы требуют предоставить «добровольцев» для войны против Украины — разведка Британии 11 июля, 08:30 Оккупанты (Фото:ГУР)

Муниципальные власти Москвы угрожают разорвать контракты со строительными компаниями, если они не выполнят квоты на предоставление «добровольцев» для войны против Украины.

В отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 11 июля, говорится, что одна из таких компаний поставила цель собрать 30 «добровольцев» до конца августа.

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Как отмечают разведчики, такой шаг в первую очередь повлияет на представителей этнических меньшинств из бедных регионов России, таких как Дагестан, а также на представителей стран Центральной Азии, которые составляют большинство строителей столицы РФ.



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По данным британской разведки, вполне вероятно, что такой план подкреплен «молчаливым согласием» мэра Москвы Сергея Собянина. Это продолжает его попытки минимизировать влияние войны на состоятельных москвичей, одновременно демонстрируя поддержку российской агрессии.



8 мая британская разведка уже сообщала о намерениях России вербовать для участия в войне против Украины трудовых мигрантов из Центральной Азии.



Тогда сообщалось, что им обещали бонусы за регистрацию в размере 2390 долл и зарплату до 4160 долл в месяц и ускоренное получение российского гражданства.



24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 195 тысячам.

