«Это все политика!»: мобилизация в Дагестане спровоцировала бунт — видео

22 сентября, 16:26
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Дагестанцы не поняли, от какой именно «угрозы» они должны защищать РФ в Украине (Фото:Коллаж НВ)

Дагестанцы не поняли, от какой именно «угрозы» они должны защищать РФ в Украине (Фото:Коллаж НВ)

Несмотря на указ российского диктатора Владимира Путина о мобилизации в РФ, жители Дагестана не горят желанием отправляться пушечным мясом на войну против Украины.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео, на котором местные мужчины бунтуют возле здания военкомата.

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Представительница кремлевского режима попыталась «пристыдить» дагестанцев, заявив, что якобы даже она готова идти воевать, однако столь откровенное вранье еще больше возмутило присутствовавших.

Видео дня

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«В 1941—1945 году мы воевали, это была война. А сейчас это не война. Это политика сейчас!», — заявил один из них.

Кроме того, сотрудница военкомата даже не смогла сформулировать, от какой именно «угрозы» жители Дагестана должны защищать РФ в Украине, заявив, чтобы они смотрели телевизор, чем сразу же вызвала насмешки в свой адрес.

https://twitter.com/akhalchi/status/1572912276709179393
https://www.youtube.com/embed/CYw52x9CLD8
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Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Кроме того, на границах РФ с соседними странами образовались огромные очереди из людей, которые также бегут от путинской мобилизации.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Дагестан Бунт Война России против Украины

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