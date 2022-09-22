«Это все политика!»: мобилизация в Дагестане спровоцировала бунт — видео 22 сентября, 16:26 Дагестанцы не поняли, от какой именно «угрозы» они должны защищать РФ в Украине (Фото:Коллаж НВ)

Несмотря на указ российского диктатора Владимира Путина о мобилизации в РФ, жители Дагестана не горят желанием отправляться пушечным мясом на войну против Украины.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео, на котором местные мужчины бунтуют возле здания военкомата.

Представительница кремлевского режима попыталась «пристыдить» дагестанцев, заявив, что якобы даже она готова идти воевать, однако столь откровенное вранье еще больше возмутило присутствовавших.

Видео дня

«В 1941—1945 году мы воевали, это была война. А сейчас это не война. Это политика сейчас!», — заявил один из них.

Кроме того, сотрудница военкомата даже не смогла сформулировать, от какой именно «угрозы» жители Дагестана должны защищать РФ в Украине, заявив, чтобы они смотрели телевизор, чем сразу же вызвала насмешки в свой адрес.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Кроме того, на границах РФ с соседними странами образовались огромные очереди из людей, которые также бегут от путинской мобилизации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.