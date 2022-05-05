В CIT заявили, что серьезных признаков подготовки к мобилизации в России нет 5 мая, 20:34 Цей матеріал також доступний українською По информации ГУР, 9 мая в России могут объявить мобилизацию (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Аналитики Conflict Intelligence Team считают, что в России пока нет серьезных шагов к мобилизации, несмотря на то, что в разных регионах страны-агрессора граждан вызывают в военкомат для «уточнения данных» и предлагают подписать краткосрочный контракт. Об этом сказано в сводке CIT, опубликованной 5 мая.

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По словам аналитиков, о серьезной подготовке к мобилизации в России можно было бы говорить при таких признаках:



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поезда, которые отвезут технику с мобилизационных складов для ее расконсервирования и ремонта ( сейчас наблюдается в малых масштабах);

сейчас наблюдается в малых масштабах); часть офицеров с фронта свозят в пункты постоянной дислокации, чтобы они занимались обучением мобилизованных ( не наблюдается);

не наблюдается); подготовка полигонов, их обслуживание и привоз техники ( не наблюдается);

не наблюдается); военкоматы готовятся к наплыву людей, привлечению военной полиции и комендатуры ( не наблюдается).

В CIT не исключают, что в России могут ввести военное положение, официально признать, что развязали полномасштабную войну против Украины, закрыть границу для мужчин определенного возраста и после этого начать подготовку к мобилизации.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ ранее заявил, что Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая.

До этого телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и западных чиновников писал, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину.



В ГУР сообщали, что в России продолжается скрытая мобилизация для пополнения резервов.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 24 700 человек личного состава, 1092 танка, 196 самолетов, 155 вертолетов, десять кораблей и катеров, 312 беспилотников оперативно-тактического уровня и не только.

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