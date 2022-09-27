Мобилизация в России: в Дагестане план уменьшат, в Чечне проводить не будут — российский политаналитик 27 сентября, 18:37 Мобилизированные в Батайске Ростовской области РФ, 26 сентября (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в Дагестане уменьшать план проведения мобилизации, а в Чечне мобилизацию проводить не будут.



«Они видят, что людям это не нравится, но они не видят и протест в большей части России. Как только видят протесты, как это приключилось сегодня в Дагестане, — у меня нет сомнений, что там план по мобилизации будет уменьшен», — заявил Соловей.

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Он также предположил, что в Чечне мобилизации вообще не будет, «потому что Рамзан Кадыров сказал, что мы и так все планы перевыполнили». Политический аналитик выразил мнение, что этим Кадыров «защитил свою республику и свой народ».

«А там, где нет протестов, там, где люди не готовы сопротивляться, там они вот идут. Бегство — это пассивная форма сопротивления, это хотя бы какое-то действие. Но не могут же убежать 15−20 млн. — им это даже в голову не приходит. … Власть, в общем, добилась своего за эти 22 года — она лишила людей каких-то витальных инстинктов — не всех, но значительную часть», — констатировал российский политический аналитик.

25 сентября в столице российской республики Дагестан Махачкале начались масштабные протесты против мобилизации и войны с Украиной.

Также жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. В ответ полицейские начали стрелять в воздух.

26 сентября протесты в Махачкале продолжались — на акцию вышло около 100 человек.

22 сентября в Дагестане тоже перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.



В этот же день в соцсетях появилось видео бунта возле здания военкомата в Дагестане.

23 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет исполняться в его республике, потому что она и так «перевыполнила план».



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.