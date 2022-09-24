«Одна из самых страшных ночей в истории». В Бурятии «прочесывают деревни» в поисках мужчин и вручают повестки в 4 утра — правозащитница 24 сентября, 00:46 Страна-агрессор объявила «частичную» мобилизацию на фоне серьезных потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

После объявления российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в Бурятии «прочесывают деревни» и приходят к людям ночью. Об этом сообщила президент фонда Свободная Бурятия Александра Гармажапова в интервью DW, опубликованном в пятницу, 23 сентября.

По словам правозащитницы, повестки вручают пенсионерам, людям с протезами, тем, кто недавно перенес серьезную операцию, и тем, у кого на попечении ребенок с инвалидностью, а также приходят к людям на работу.



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«Бурятия отличилась в этот раз тем, что повестки вручали ночью. К людям стучались в три-четыре утра, чтобы отдать повестки. Деревни прочесывали вдоль и поперек. Конечно, это никакая не частичная, а полноценная мобилизация… Я считаю, что это была одна из самых страшных ночей в истории Бурятии, потому что происходившее беспрецедентно», — заявила она.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что непропорциональная массовая мобилизация в Бурятии и Якутии — это «настоящие этнические чистки» со стороны Кремля.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян.



Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ за неделю освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Мобилизация как метод этнических чисток в России – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/9DRM_jbtKG8

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