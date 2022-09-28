«Они увидели, кто такие россияне». Как мобилизация в РФ усилила межэтническую рознь в федерации — отвечает политолог 28 сентября, 15:14 Так называемая мобилизация в оккупированном Севастополе, 27 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация разрушила мифы о «единстве России» и показала имперское лицо россиян регионам с национальными меньшинствами, рассказал Радио НВ Петр Олещук, политолог.

«Эта так называемая миграция, беженство от мобилизации в России настолько многомерный процесс, что он будет иметь очень много разнообразных последствий и в обозримом будущем и в более отдаленной перспективе. Лично я рассматриваю эту мобилизацию как финальный старт запуска распада этой империи», — рассказал Олещук.

Видео дня

Политолог считает, что в процессе мобилизации открылось множество соответствующих измерений.

«С одной стороны, то, что путинский режим признал собственную несостоятельность в отношении всего, что они декларировали долгое время. В частности, военная несостоятельность. <...> И по сути то, что никакого ответа на военное поражение, чем как призвать как можно больше мяса у них нет, так это по сути крах всей идеологии режима», — добавил он.

По словам эксперта, мы видим крушение той имперской доктрины о так называемом «превосходстве» России на постсоветском пространстве, которое активно пропагандировала Москва последние десятилетия.

«В конце концов, об этом даже многие российские оппозиционные аналитики говорят, что это разрушение своеобразного «социального контракта», существовавшего между путинским режимом и российским обществом, что общество не лезет в дела власти и живет где-то там отдельно, а в ответ на это власть обеспечивает им такую более или менее комфортную жизнь и особенно не лезет в их дела.

Теперь этот контракт нарушен и, кроме того, это очень серьезный удар по идеологии имперского единства. Потому что мы видим, как начались протесты в национальных республиках, как сразу возник национальный вопрос с новой остротой. [В национальных республиках] видят, что на самом деле есть Россия, кем на самом деле есть россияне", — резюмировал Олещук.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей национальных меньшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

Накануне в столице республики Дагестан Махачкали начались масштабные протесты против мобилизации и войны с Украиной.

Протесты против мобилизации проходят не только в Махачкале. 25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. В ответ полицейские начали стрелять в воздух.

22 сентября в Дагестане тоже перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.

В этот же день в соцсетях появилось видео бунта у здания военкомата в Дагестане.