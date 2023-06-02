Удаленный отчет Минобороны РФ. Какую информацию о мобилизации и призывниках скрывают в России — СМИ 2 июня, 19:46 Мобилизация в РФ (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Минобороны страны-агрессора России опубликовало и сразу удалило с сайта доклад заместителя главы Генштаба о мобилизации. В России есть проблемы с оружием и мотивацией призывников, в отсутствии которой обвиняют «давление блогерского сообщества», передает издание Важные истории в Telegram.

Согласно докладу главы мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, армия России имеет проблемы с обеспечением вооружениями и техникой. С поставками снаряжения помогают госкорпорации и частные компании.

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Сообщается, что военкоматы собрали базу данных в 31,6 миллиона человек, 2,9 миллиона из которых — люди призывного возраста. Кроме того, кремлевский режим собирает номера телефонов и адреса электронной почты военнообязанных.



Правительству выделили 5 млрд рублей, чтобы «стимулировать» сотрудников военкоматов усиленно работать над мобилизацией и призывом.



Как сообщают Важные истории, в 2023 году Генштаб планирует создать новую общевойсковую и воздушную армию, армейский корпус, пять дивизий, 26 бригад и сформировать Азовский военно-морской район в оккупированной части Украины.



15 октября 2022 года Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что подготовленный мобилизационный ресурс страны-агрессора России составляет до 2 миллионов человек. В целом мобилизационный ресурс — около 29 млн человек.



24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после провала ее наступления в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 209 тысячам.

2 июня 2023 года полковник и командующий Центра разведки обороны Эстонии Марго Гросберг заявлял, что есть вероятность объявления новой волны мобилизации в России.