Удаленный отчет Минобороны РФ. Какую информацию о мобилизации и призывниках скрывают в России — СМИ

2 июня, 19:46
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Мобилизация в РФ (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Мобилизация в РФ (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Минобороны страны-агрессора России опубликовало и сразу удалило с сайта доклад заместителя главы Генштаба о мобилизации. В России есть проблемы с оружием и мотивацией призывников, в отсутствии которой обвиняют «давление блогерского сообщества», передает издание Важные истории в Telegram.

Согласно докладу главы мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, армия России имеет проблемы с обеспечением вооружениями и техникой. С поставками снаряжения помогают госкорпорации и частные компании.

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Сообщается, что военкоматы собрали базу данных в 31,6 миллиона человек, 2,9 миллиона из которых — люди призывного возраста. Кроме того, кремлевский режим собирает номера телефонов и адреса электронной почты военнообязанных.

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Правительству выделили 5 млрд рублей, чтобы «стимулировать» сотрудников военкоматов усиленно работать над мобилизацией и призывом.

Как сообщают Важные истории, в 2023 году Генштаб планирует создать новую общевойсковую и воздушную армию, армейский корпус, пять дивизий, 26 бригад и сформировать Азовский военно-морской район в оккупированной части Украины.

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15 октября 2022 года Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что подготовленный мобилизационный ресурс страны-агрессора России составляет до 2 миллионов человек. В целом мобилизационный ресурс — около 29 млн человек.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после провала ее наступления в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 209 тысячам.

2 июня 2023 года полковник и командующий Центра разведки обороны Эстонии Марго Гросберг заявлял, что есть вероятность объявления новой волны мобилизации в России.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Минобороны РФ мобилизация в России

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