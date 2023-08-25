В России рассматривают возможность мобилизовать еще 450 тысяч человек — Буданов 25 августа, 13:38 Кирилл Буданов Разведка 25 июня 2022 года. (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В России рассматривают возможность дополнительно мобилизовать еще 450 тысяч человек. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

Он также подчеркнул, что мобилизация в России не прекращалась, а скрыто продолжалась каждый месяц.

«От 20-ти до 22-х тысяч ежемесячно призывается по мобилизации. Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч», — сказал Буданов.

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«Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет», — добавил он.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания, в армию оккупантов привлекают ежемесячно около 20 тысяч человек.

Юсов объяснил, что речь идет о принудительной мобилизации. Чаще всего мобилизуют тех, кто недавно получил российский паспорт.



Ранее в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Отныне в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 257 тысячам.