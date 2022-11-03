Пятая часть не доехала до Украины: сколько «частично мобилизованных» Путиным уже погибли — инфографика НВ 3 ноября, 14:30 Рашистский символ Z на дверях армейской машины возле здания, которое российские войска использовали как свой штаб в Балаклее Харьковской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российская Новая газета Европа выяснила, что с начала так называемой «частичной мобилизации» в России погибли уже более 100 мобилизованных.

Во время подсчета издания учитывало сообщения СМИ со ссылкой на чиновников, официальные сообщения и сообщения о похоронах в соцсетях или сообщения в соцсетях, которые удалось подтвердить, связавшись с родственниками погибших.

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Издание отмечает, что, вероятнее всего, подлинное число погибших мобилизованных выше подтвержденного им 101 случая, поскольку тех, чьи тела не были вынесены с поля боя, часто признавали пропавшими без вести.

Инфографика: НВ

Средний возраст погибших мобилизованных россиян, чью смерть смогло подтвердить издание — 34 года. Самому старшему погибшему было 48 лет, самому младшему — 21. Первые двое мобилизованных погибли меньше, чем за две недели, — 4 октября, их призвали 22 сентября в Бурятии.

Около пятой части из погибших — 23 мобилизованных — погибли еще в России — причинами их смертей называли оторвавшийся тромб, драки, алкоголь, наркотики и несчастные случаи.

Еще 78 мобилизованных россиян погибли в Украине.

Погибших мобилизовали из

Свердловской области: 24 мобилизованных;

Челябинской области: 13 мобилизованных;

Волгоградской области: 10 мобилизованных;

Красноярского края: 8 мобилизованных;

Ростовской области: 7 мобилизованных.