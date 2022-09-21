В РФ силовики готовятся к протестам против частичной мобилизации, их собирают по тревоге — СМИ 21 сентября, 13:22 Российских силовиков вызвали по тревоге после анонсов акций протеста (Фото:Радио Свобода)

В России силовиков собирают по тревоге на фоне анонсированных акций протестов против объявления частичной мобилизации в стране.

Как сообщает издание Baza в Telegram, сотрудников спецполка вызывают по тревоге к 14:00 21 сентября.

«По сведениям Базы, полицейских, в том числе 1-й и 2-й спецполки, по тревоге собирают к 14 часам. Все сотрудники должны быть в касках, с щитами и дубинками», — говорится в сообщении.

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Там уточнили, что акцию движения Весна с призывом выходить на митинги в российских городах увидели в силовых структурах РФ.

21 сентября в утреннем обращении российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

После этого активисты движения Весна призвали россиян выходить на протесты во всех городах страны. Начало запланировано на 19.00 по местному времени.

Глава минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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