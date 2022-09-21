Добавилось еще четыре направления. Россияне продолжают раскупать билеты после объявления Путиным мобилизации 21 сентября, 13:09 Из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану (Фото:Jorge Díaz/flickr.com)

Россияне продолжают раскупать билеты в другие страны после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ.



Об этом сообщает издание Верстка в своем Telegram-канале.

Ближе к полудню по московскому времени из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану.

Видео дня

Варианты с пересадками еще есть, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что после обращения Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.