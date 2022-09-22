«Х*й пойми, куда едем»: в РФ пьяные резервисты даже не понимают, куда их везут — видео

22 сентября, 14:38
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Мобилизованные россияне напиваются до неадекватного состояния (Фото:Скриншот видео Milan8662/Twitter)

Мобилизованные россияне напиваются до неадекватного состояния (Фото:Скриншот видео Milan8662/Twitter)

Россияне, которые были мобилизованы на войну против Украины недавним указом диктатора Владимира Путина, ожидаемо демонстрируют свою полнейшую непригодность к военной службе.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное в соцсетях в четверг, 22 сентября, на котором будущее пушечное мясо умудрилось напиться до неадекватного состояния уже по дороге на пункты сбора.

Видео дня

На обнародованных кадрах видно толпу стоящих у автобусов граждан РФ, которые еле держатся на ногах, орут что-то нечленораздельное и даже не понимают, что вообще происходит.

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«Х*й пойми, куда все едем…», — прокомментировал ситуацию один из мобилизованных.

ВНИМАНИЕ: на видео присутствует ненормативная лексика

https://twitter.com/Milan8662/status/1572871558674145281
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Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

https://www.youtube.com/embed/Nu8DXgHEwu0
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Алкоголь Российская агрессия Мобилизация Россияне Российские военные Война России против Украины

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