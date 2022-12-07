Путин заявил, что новая мобилизация «не имеет смысла». Пропагандисты исправили его слова о 150 тыс. «чмобиков» на войне в Украине 7 декабря, 17:41 По данным Генштаба, в России готовят новую волну мобилизации для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 7 декабря, заявил, что из «300 тысяч» мобилизованных россиян 150 участвуют в полномасштабной войне против Украины.

Российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram распространило слова Путина о том, что из этих «150 тысяч» 77 якобы находятся в боевых подразделениях, а остальные — «на вторых, третьих рубежах» или «проходят дополнительную подготовку».



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Позже пропагандисты ТАСС отредактировали пост и заменили данные о количестве оккупантов в «боевых подразделениях» и на «подготовке» на слова Путина о том, что «разговор о дополнительной мобилизации не имеет смысла», пишет Радио Свобода.



Глава кремлевского режима утверждает, что «нет никакой необходимости» проводить дополнительную мобилизацию на территории страны-агрессора.



Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.



До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 92 740 своих военных.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 1 декабря говорил, что общие потери оккупантов (включая санитарные) составляют около 200 тысяч.