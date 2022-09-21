«Они провалились». Путин и Шойгу объявили частичную мобилизацию, так как не смогли собрать добровольцев — эксперт 21 сентября, 13:07 Эксклюзив НВ Мобилизация в России (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Руководитель программы международной безопасности Совета внешней политики Украинская призма Анна Шелест в эфире Радио НВ прокомментировала обращение российского диктатора Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации.

Шелест считает, что в обращениях Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу присутствует неуверенность относительно реакции населения РФ: «Очень боятся назвать все это полноценной мобилизацией, и Путин специально сделал упор на слово частичная мобилизация».

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По мнению эксперта, руководство РФ не готово признать поражение плана мобилизовать добровольцев: «Мы четко увидели по формулировкам, что есть неуверенность, поддержит ли население. Потому что мобилизацию объявляют, когда нет добровольцев. А мы знаем, что до этого максимально пытались набрать добровольческие батальоны. И это говорит только об одном — они провалились».

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 110 своих военных, за минувшие сутки — 300. Такие данные по состоянию на утро среды, 21 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Шелест подчеркнула, что россияне не готовы воевать: «Один из самых поисковых запросов в Google у россиян „как уехать из России“. Это показывает, что поддерживать войну по телевизору — это одно, а идти на войну — это совершенно другое».

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