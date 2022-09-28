«Это агония». Мобилизация в России обернется крахом режима Путина — Пономарев 28 сентября, 19:20 Мобилизированные в Волгоградской области России, 28 сентября (Фото:REUTERS)

Илья Пономарев, российский оппозиционный политик и экс-депутат Государственной думы в интервью Радио НВ спрогнозировал, что мобилизация в России обернется крахом режима российского диктатора Владимира Путина.

«Какие могут быть у нее результаты? Конечно, крах режима. Именно так отреагировали элиты, потому что понимают, что это агония. По факту Путин определился с тем, что Россия не может победить и что поражение неизбежно. Он пытается просто спасти ситуацию, но все понимают, что так ситуацию не спасти. И что рано или поздно [россияне] начнут бунтовать, к этому сейчас и идет», — заявил Пономарев Радио НВ.

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Ранее российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону заявил, что российские власти видят, что мобилизация не нравится россиянам, однако в большей части России против нее не протестуют.

При этом он предположил, что в Дагестане, где протесты были, план по мобилизации сократят, а в Чечне мобилизации совсем не будет, так как об этом уже заявил Рамзан Кадыров.

25 сентября в столице российской республики Дагестан Махачкале начались масштабные протесты против мобилизации и войны с Украиной.

Также жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. В ответ полицейские начали стрелять в воздух.

26 сентября протесты в Махачкале продолжались — на акцию вышло около 100 человек.

22 сентября в Дагестане тоже перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.

В этот же день в соцсетях появилось видео бунта возле здания военкомата в Дагестане.

23 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет исполняться в его республике, потому что она и так «перевыполнила план».



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.