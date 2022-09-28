«Это агония». Мобилизация в России обернется крахом режима Путина — Пономарев

28 сентября, 19:20
Поделиться:
Мобилизированные в Волгоградской области России, 28 сентября (Фото:REUTERS)

Мобилизированные в Волгоградской области России, 28 сентября (Фото:REUTERS)

Илья Пономарев, российский оппозиционный политик и экс-депутат Государственной думы в интервью Радио НВ спрогнозировал, что мобилизация в России обернется крахом режима российского диктатора Владимира Путина.

«Какие могут быть у нее результаты? Конечно, крах режима. Именно так отреагировали элиты, потому что понимают, что это агония. По факту Путин определился с тем, что Россия не может победить и что поражение неизбежно. Он пытается просто спасти ситуацию, но все понимают, что так ситуацию не спасти. И что рано или поздно [россияне] начнут бунтовать, к этому сейчас и идет», — заявил Пономарев Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=BV80QEoXTD0

Ранее российский политический аналитик и историк Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону заявил, что российские власти видят, что мобилизация не нравится россиянам, однако в большей части России против нее не протестуют.

Читайте также:

Очередь на границе России и Грузии, Верхний Ларс (Фото:t.me / VerhniyLars) «К нам едет настоящая быдловатая Россия». Как Грузия принимает беглецов из РФ и как ведут себя нежданные гости — интервью НВ

При этом он предположил, что в Дагестане, где протесты были, план по мобилизации сократят, а в Чечне мобилизации совсем не будет, так как об этом уже заявил Рамзан Кадыров.

25 сентября в столице российской республики Дагестан Махачкале начались масштабные протесты против мобилизации и войны с Украиной.

Также жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. В ответ полицейские начали стрелять в воздух.

26 сентября протесты в Махачкале продолжались — на акцию вышло около 100 человек.

Читайте также:

Украинские военнослужащие в Харьковской области, сентябрь 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) ВСУ против новых российских «мобиков». Нужна ли Украине дополнительная мобилизация в армию и планируют ли ее проводить — что известно

22 сентября в Дагестане тоже перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.

В этот же день в соцсетях появилось видео бунта возле здания военкомата в Дагестане.

23 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет исполняться в его республике, потому что она и так «перевыполнила план».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Мобилизация Илья Пономарев Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X