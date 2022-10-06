«Мы никому не нужны». В Белгородской области несколько сотен мобилизованных пожаловались на «скотские условия» — видео

6 октября, 00:38
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Мобилизованные страной-агрессором россияне в Белгородской области (Фото:скриншот видео / Рыбарь / Telegram)

Мобилизованные страной-агрессором россияне в Белгородской области (Фото:скриншот видео / Рыбарь / Telegram)

Мобилизованные граждане страны-террориста России «взбунтовались» в Белгородской области из-за условий проживания, отсутствия снаряжения и выдачи им списанного оружия. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на видео, опубликованные в соцсетях.

На видео мужчина говорит, что около 500 человек, которые сейчас находятся в Белгородской области, не приписаны ни к какой части и неделю прожили «в скотских условиях». По его словам, никто из мобилизованных не знает, куда едет, а выданное им оружие нигде не числится. Также россияне пожаловались на «скотское отношение» офицеров.

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«Мы никому не нужны, подготовки ровным счетом ноль… Потратили о***енное количество бабок, чтобы просто поесть, это уже не говоря об амуниции», — говорит один из людей на видео.

Другой мобилизованный записал там же видеообращение, в котором заявил, что «нас 400 человек стоит, мы никуда не собираемся уезжать, пошли они все как бы на ***… тут уже стоит три бронетранспортера, с пулеметами и с пушками».

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"…Раскидывают, бл***, по лесам, мы жили шесть дней в окопах, которые сами вырыли, палатки нам ни *** не дают, жили в землянках", — возмущается он.

На другом видео россияне жалуются на «вооружение 70-х — 80-х годов», на температуру и пневмонию из-за того, что жили на улице.

Журналист Радио Свобода Марк Крутов обратил внимание, что у некоторых мужчин на видео патчи боевиков ЧВК Вагнера и практически все носят балаклавы. По его словам, это видео активно распространяют провагнеровские Telegram-каналы. Журналист также предположил, что видео может быть постановкой.

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https://twitter.com/kromark/status/1577758999319089156
https://twitter.com/kromark/status/1577753856326488064

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщало, что Россия столкнулась со значительными проблемами, связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.

https://www.youtube.com/embed/C64UXNMH1Mg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мобилизация Армия России Белгородская область Видео Российская армия Мобилизированные Война России против Украины

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