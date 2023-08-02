«Голос в трубке с украинским акцентом». В России массово поджигают военкоматы, пропаганда говорит о телефонном зомбировании 2 августа, 19:34 Сюжет В России коктейли Молотова для поджога военкоматов научились делать и студенты, и пенсионеры (Фото:Pexels)

За два дня, 31 июля и 1 августа, два десятка военных комиссариатов в России попытались поджечь. Если верить СМИ и телеграм-каналам страны-агрессора, поджоги совершали обычные обыватели — от тинейджеров до пенсионеров. Якобы в дело были вовлечены «украинские колл-центры», операторы которых выманивали у доверчивых россиян деньги, а затем «приказывали» им поджигать военкоматы.



Очень странная история

Санкт-Петербург, 1 августа, 21:20. В сумерках к зданию военкомата на Английском проспекте подходит женщина средних лет, с платком на голове. Она нерешительно оборачивается, разговаривая с кем-то по телефону. Затем направляется к входным дверям, расстилает там тряпку и поджигает ее.

Видео дня

Затем она уходит. Поджигательницу объявляют в розыск, используя запись видеонаблюдения. Похоже, женщина не знала или не обращала внимания на камеру.

С огнем справились охранники. Двери здания немного обуглены.

На этот незначительный и, казалось бы, бессмысленный эпизод мало кто обратил бы внимание, если бы в центре Петербурга этот поджог не стал третьим за сутки с небольшим.

Около 19:00 31 июля мужчина бросил коктейль Молотова в комиссариат на улице Чайковского. Затем отошел к машине, взял вторую бутылку — и снова метнул ее в двери учреждения. На этом не остановился: сев за руль своего ВАЗ-21099, попытался протаранить арочные ворота здания.

53-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали на месте. «Удивленным полицейским он поведал, что две недели по WhatsApp общается с неизвестным, который представлялся „сотрудником ФСБ Колесниковым“. „Колесников“ и предложил провести провокацию на Чайковского, чтобы получить доступ к документам, которые якобы, по его словам, отправляются в Украину из военкомата», — писала Фонтанка.

Еще один случай произошел утром 1 августа. 53-летняя петербурженка зашла в военкомат на улице Володарского с двумя бутылками зажигательной смеси. Охранник почувствовал запах бензина и остановил визитершу.

От заката до рассвета

Сообщения о попытках поджечь военкоматы стали активно поступать еще в выходные, а в понедельник, 31 июля, их число стало расти лавинообразно, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Фото: Би-Би-Си

Вот неполный список инцидентов

В Северодвинске в субботу, 29 июля, 76-летний пенсионер пытался поджечь здание военкомата на улице Торцева. Он приехал к зданию на машине, достал из багажника коктейль Молотова и бросил в окно. Но бутылка попала в стену и жидкость вылилась на траву. Мотивы мужчины неизвестны.

30 июля в Феодосии в аннексированном Крыму задержали 51-летнюю учительницу русского языка, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. По данным СМИ, на допросе она призналась, что получила задание на поджог военкомата от некоего куратора в Телеграм.

В Казани в понедельник, 31 июля, женщина с рюкзаком подошла к зданию военкомата и бросила бутылку с зажигательной смесью. Бутылка не долетела до дверей, упала и разбилась, возгорания не произошло.

Вечером 31 июля в Россоши Воронежской области задержали 24-летнюю учительницу истории, которая швырнула в здание военкомата коктейль Молотова.

В Омске задержали 21-летнюю студентку педагогического колледжа. По ее словам, ей по телефону предложили поджечь здание банка, где якобы « кидают с кредитами». Девушка позже заявила полицейским, что не знала, что там расположен военкомат.

Жительница Калуги в понедельник бросила коктейль Молотова в военкомат на улице Суворова, Mash сообщал, что во время задержания она угрожала взорвать гранату.

В Улан-Удэ 31 июля мужчина и женщина забросали коктейлями Молотова вход в здание военкомата на улице Каландаришвили. По информации телеграм-канала Shot, военкомат из этого здания переехал некоторое время назад.

В Подольске вечером 31 июля мужчина 76 лет и его 50-летний сын, инвалид первой группы, устроили пожар в здании военкомата на проспекте Ленина.

Перед этим в дверь того же военкомата в Подольске бутылку с зажигательной жидкостью бросил 22-летний менеджер ресторана быстрого питания.

В ночь на 1 августа 55-летняя жительница Копейска попыталась поджечь медицинский кабинет военкомата. Ее мотивы неизвестны, задержанная женщина « радикальными взглядами не отличается», сообщили местные каналы.

1 августа бутылку с зажигательной смесью забросили в окно здания военного комиссариата в Верхнеуральске Челябинской области. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую, 35-летнюю местную жительницу.

В Вольске Саратовской области 1 августа за попытку поджога военкомата была задержана 68-летняя жительница Москвы.

В Казани 1 августа задержана 30-летняя женщина, которая швырнула коктейль Молотова в УАЗ военкома, припаркованный у здания военкомата на улице Лукина. Автомобиль не загорелся, а поджигательницу задержали на месте.

Возраст задержанных — от 18 (продавщица детского магазина из Уфы) до 82 лет (пенсионерка из Волгограда), они разного достатка и социального положения. Роднит их то, что после задержания почти все они, по данным СМИ, рассказывали невероятные, кажущиеся неправдоподобными истории, в которых фигурируют

кредиты, долги и телефонные кураторы!

Женщину, о которой шла речь в начале сюжета, задержали в ночь на 2 августа. Она жила недалеко от места поджога.

66-летняя петербурженка работает кассиром в супермаркете. Как пишет Фонтанка, в мае ей позвонили якобы из банка и сообщили, что ее персональными данными завладели мошенники, которые хотят взять большой кредит. Для помощи в сложившейся ситуации женщину перенаправили в «службу безопасности» и связали с «Александром Федоровичем». Последний в разговоре убедил ее взять кредит на сумму в 200 тысяч рублей.

1 августа «Александр Федорович» снова побеспокоил петербурженку с требованием о новой сумме. Но та посетовала, что ни один банк больше ей денег не дает. Тогда мужчина предложил сделку: он списывает ей долг и платит 50 тысяч рублей, а она помогает ему задержать «мошенников».

Когда женщина согласилась, ей вызвали такси и отвезли на АЗС. Она купила составляющие для изготовления коктейля Молотова. Потом такси отвезло ее к военкомату на Английском проспекте. Там женщине сказали замаскироваться с помощью платка и солнечных очков. А после поджога попросили сделать видеозвонок для подтверждения. Мошенники, по словам «Александра Федоровича», должны были выбежать из горевшего здания прямо в руки полиции. Но этого, ясное дело, не произошло…

Объяснения бывают еще более бредовыми; иногда поджигатели дают понять, что «сотрудники спецслужб» их предупредили по телефону, что задержание входит в сценарий их миссии.

Еще в апреле Медиазона отмечала, что в РФ имеют дело с особой формой телефонного мошенничества: «Схема действий мошенников во всех случаях примерно одинаковая: сперва они связываются с пожилыми или социально уязвимыми людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или спецслужб. В ходе разговора они убеждают людей перевести им деньги, а потом предлагают поджечь какой-нибудь объект в обмен на возврат украденного».

Первый известный инцидент произошел 27 августа 2022 года в Москве. 65-летняя Елена Белова подожгла автомобиль заместителя восьмого управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева. По рассказам родственников, незнакомцы связались с Беловой за несколько дней до поджога, убедили ее взять несколько кредитов и перевести деньги им, а потом уговорили поджечь машину высокопоставленного военного. Женщина даже не пыталась скрыться с места инцидента.

По состоянию на 26 июля 2023 года было совершено как минимум 113 атак на военкоматы и другие объекты армии РФ. За последнюю неделю — более 30.

Ряд случаев, особенно в период активной фазы мобилизации осенью 2022 года, считается умышленными поджогами с целью сорвать отправку россиян на войну.

Но 100% поджогов последних дней — результат подстрекательства и «зомбирования» людей, которых трудно заподозрить в терроризме, утверждают Новые Известия.

Кто за этим стоит

ФСБ утверждает, что мошенники «в большинстве случаев» работают с территории Украины, подменяя свои номера на телефоны российских правоохранительных и иных структур.

Прокремлевский телеграм-канал Mash рассказывает о задержании возле военкомата в Отрадном во вторник местного пенсионера: «Мужчина заметно нервничал и говорил по громкой связи — собеседник с украинским акцентом просил включить камеру. Он пытался уйти от приближающихся работников военкомата, но его вовремя остановили. В пакете 69-летнего мужчины лежали пять бутылок с воспламеняющейся жидкостью».

Новые Известия пишут, что некие недоброжелатели России сумели, благодаря методам нейролингвистического программирования, одновременно вывести на улицу «кучу психически нездоровых (дезориентированных в реальности) людей».

Так, задержанные пенсионеры в основном говорили полиции, что пошли к военкоматам с самодельным оружием, чтоб уничтожить засевших там «предателей» и «изменников родины». Люди молодого и среднего возраста пошли поджигать якобы мошенников, которые оформили на них кредит. Третий мотив — страх за близких. Эта группа граждан шла к военкоматам с коктейлями Молотова в руках по указаниям «полковников ФСБ» и «сотрудников Центробанка», чтобы предотвратить таким образом убийство своих детей, говорится в статье московского пропагандистского издания.

В Украине никак не комментируют повальное увлечение россиян поджогами военкоматов.

Вместе с тем ряд источников еще в прошлом году, когда появились первые сообщения о новом виде пранка, обнаружили там след самого ФСБ. Именно в этом ведомстве самая большая база данных на граждан РФ, и у многих сотрудников могло возникнуть искушение «заработать себе звездочку», раскрыв «теракт».

Издание Вот Так рассказало историю 19-летнего Михаила Балабанова из Невинномыска. Молодой человек, придерживавшийся антивоенной позиции, связался с фейковым сайтом украинской программы Хочу жить. Некий Бэн, который стал куратором Михаила, убедил его разлить горючую жидкость в две бутылки, а затем поехать к военкомату Невинномыска и снять на видео мобилизованных и военную технику.

На месте его поджидали силовики. Молодого человека задержали, а дома во время обыска нашли те самые бутылки.

В правозащитном проекте Зона солидарности рассказали, что сотрудники ФСБ часто представляются российским партизанским движением, Русским добровольческим корпусом или кем-то из Украины. При этом для фабрикации дела по террористической статье силовикам не обязателен сам факт поджога, достаточно свидетельств его подготовки.

«Поджигателям» на этой неделе следователи вменяют как умышленное повреждение имущества, так и теракты.

Российский оппозиционный политолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов уверен, что волна поджогов имеет простое объяснение: страх россиян перед второй волной мобилизации.

«Объяснять это мошенничеством — все равно, что чесать правой рукой левое ухо. Желающих поучаствовать в войне, неправедной и не очень удачно идущей, мало. А желающих уклониться — много, — сказал он в стриме в YouTube. — Выглядит все как попытка Кремля исказить реальность в угоду политическим интересам. Если сказать, что это протест, который радикализуется, то это шаг к революционному сценарию, что Кремлю невыгодно. Поэтому там разгоняют, что, дескать, никакой революции нет, не волнуйтесь, это какие-то обманщики. Обманщики? В 10 регионах одновременно? Кто такое может организовать?»

Он обратил внимание на то, что нет ни одного сообщения о людях, которым бы поступило предложение взять кредит и пойти поджечь военкомат, но те отказались. Хотя соотношение удачных/неудачных попыток вербовки должно было бы, по мнению Галлямова, составлять 1:999.