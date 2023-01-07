Дополнительная мобилизация в России может начаться 15 января — ГУР 7 января, 16:11 Россия надеется восполнить потери объявлением дополнительной мобилизации (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Страна-агрессор Россия может объявить новую волну мобилизации 15 января. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии немецкому изданию t-online, сообщает пресс-служба ГУР в субботу, 7 января.

По словам Черняка, проект указа о мобилизации уже есть. Она будет проходить в том числе в больших российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. Российский режим собирается мобилизовать до 500 тысяч человек — как мужчин, которые работают в социальных сферах, так и тех, кто «приносит прибыль для российской экономики».



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Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозировал, что Россия может начать очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года, чтобы восполнить собственные серьезные потери.



Министр обороны Алексей Резников 30 декабря записал видеообращение к военнообязанным россиянам и сказал, что режим Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации. Он призвал граждан страны-агрессора всеми силами избегать мобилизации.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на фоне больших потерь Россия готовит вторую волну мобилизации в первом квартале 2023 года.