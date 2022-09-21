Не может дать быстрого эффекта. Почему объявление мобилизации в РФ не будет оказывать существенного влияния на войну — отвечает военный 21 сентября, 18:28 Эксклюзив НВ Уничтоженная техника россиян (Фото:Генштаб)

Объявленная частичная мобилизация в Российской Федерации не может повлиять в ближайшее время на фронт банально из-за отсутствия материального обеспечения у оккупантов, рассказал Радио НВ Роман Пономаренко, военнослужащий, кандидат исторических наук, военный историк.

— Чтобы сказать прямо, Путин объявил о частичной мобилизации. Мы можем сейчас предположить или даже утверждать, что это будет полная мобилизация? Или нет?

— Здесь частичную мобилизацию можно рассматривать как преддверие общей мобилизации. Потому что сейчас хотят призвать в армию 300 тысяч человек, имеющих какой-то военный опыт, военные специальности. Из них в течение нескольких месяцев будут готовить офицеров, сержантов для того, чтобы когда объявят общую мобилизацию, был какой-то костяк для формирования новых частей.

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Потому что если они сейчас объявят полную мобилизацию и призовут несколько тысяч гражданских людей, не имеющих никакого военного опыта и таланта, то для них нет ни командиров, ни сержантов, ни нормального вооружения. Поэтому, возможно, это мероприятие, частичную мобилизацию будут готовить уже как основу для общей мобилизации, которую, возможно, объявят через полгода. Естественно, зависит от того, каким будет ход войны.

— Скажите, пожалуйста, по вашим расчетам, ожиданиям, прогнозам, как это скажется непосредственно на фронте? Если они действительно призовут 300 тысяч человек, как это повлияет на ход войны?

— Они действительно призовут, быстрого эффекта не будет, потому что мобилизационные мероприятия растянутся на несколько месяцев. Плюс они объявили, что все, кого призовут, будут проходить некую военную подготовку, учитывая опыт, который вооруженные силы РФ уже получили в так называемой «специальной военной операции». По крайней мере месяц времени, я думаю, у нас еще есть.

А дальше эти люди будут прибывать, пополнять разнообразные воинские части и будут усиливать их боеспособность. Это, конечно, на бумаге. Реально мы должны осознавать, что мотивация большинства этих мобилизованных будет на очень низком уровне, потому что все, кто хотел ехать убивать украинцев, уже сделали это в предыдущие полгода, пока у них продолжается эта война.

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А те, кто остался, уже абсолютно немотивированные люди и ехать сюда не хотят. Поэтому ожидать, что они попадут в подразделения и начнут там какие-то патриотические сдвиги и это сильно, существенно повлияет на боеспособность этих подразделений, я бы не стал.

— Правильно ли я поняла, призвать они могут, но укомплектовать, обеспечить всем необходимым для войны на бумаге может и обеспечат, но есть вопросы, как это будет на практике.

— У них сейчас есть проблема, военно-промышленный комплекс не очень справляется с тем, чтобы обеспечить уже призванных и тех, кто служит, достаточным количеством бронежилетов, касок, нормального снаряжения и т. п. И надеяться, что вдруг их ВПК найдет ресурс, чтобы снарядить еще 300 тысяч мобилизованных, откуда у них такие ресурсы?

Еще даже пару недель назад у них были заявления после харьковской катастрофы типа того, что надо любой ценой объявлять мобилизацию, пусть у нас ничего нет, только автоматы АК-47, по крайней мере, какие-то люди будут. Там уже все четко отдают себе отчет, что снарядить нормальным образом, оснастить этих мобилизованных они не смогут. Они даже сейчас собирают банально для своих военных гуманитарную помощь в стиле — носки, трусы, нижнее белье.

У них даже на таком уровне обеспечение очень хромает. Поэтому с производством вооружений и боеприпасов положение еще хуже, потому что у них уже есть проблемы с артиллерийскими снарядами, сейчас ходят активные слухи, что они будут получать их из Китая или Северной Кореи, было несколько подобных заявлений. Посмотрим, как говорится.

— Хорошо, а на что они тогда рассчитывают, если уже сейчас сложилась такая ситуация?

— Они рассчитывают на войну до победного конца. У них сейчас самая любимая аналогия, что Россия всегда начинает тяжело любую войну, первый период они проигрывают, начиная от Петра I и его Северной войны со шведами, когда Нарвскую битву, например, российская армия проиграла до основания. Или Вторую мировую войну, когда тоже 1941−1942 годы — это сплошные поражения Красной армии.

И постоянно они такие аналогии приводят, будто «русский медведь» долго просыпается, но когда проснется, то всем врагам чуть не покажется. То есть там апелляции к патриотизму, к истории, к «деде воевали», мы должны это повторить, их подвиг. И обратите внимание, что они сейчас представляют войну не как войну против Украины, а как войну с НАТО на территории Украины.

У них уже четко идет, они массово в сознание российских граждан вкладывают месседж, что против России идет уже коалиционная война и что НАТО в буквальном смысле атакует Россию на территории Украины. Благодаря этому месседжу они также хотят мобилизовать долю того патриотического населения, которое не имеет военного дара, но имеет какой-то патриотизм и может вступить в армию для того, чтобы защищать свою родину. Здесь они тоже такой мотивационный фактор хотят использовать.

— Скажите, какие дополнительные вызовы это создает не только для Украины и ВС Украины, а для стран-союзников и партнеров, поддерживающих Украину оружием? Это кардинально должно изменить уровень поддержки, или сейчас Украина имеет достаточно всего, чтобы противостоять России даже в условиях частичной мобилизации?

— Я бы не сказал, что у Украины сейчас достаточно ресурсов. Если бы у нас было достаточно ресурсов, то перешли бы еще в одно наступление и освобождали бы нашу территорию более быстрыми темпами. Поэтому мы продолжаем быть зависимыми от поставок западного оружия, у нас далеко не все воинские части оснащены соответствующим образом, сейчас идет этот процесс.

Надеемся, что наши союзники в условиях объявления Путиным частичной мобилизации как раз сами мобилизуются и поймут, что ситуация уже понемногу становится еще серьезнее. Учтите, что Путин в последнее время также все чаще угрожает ядерной дубиной и что для наших западных союзников тоже должен быть определенный четкий сигнал, что Украина в буквальном смысле защищает западные страны от путинского нашествия.

И если нас не поддержать, потом уже им придется разбираться с Путиным один на один, а они, разумеется, этого не хотят. Поэтому будем надеяться, говорят, 1 октября должен заработать американский ленд-лиз в полном объеме, посмотрим, что мы получим, в каких количествах и как это отразится на положении на фронте.

— Но это обязательно какие-то решения должны принять на Западе, правда? Это не может остаться незамеченным в контексте поддержки Украины.

— Конечно, само собой. Здесь не только факт их частичной российской мобилизации, это может и такой пустяк, по большому счету, Россия объявила частичную мобилизацию — ничего подобного. Там большая проблема в том, что они хотят провести «референдуми» на оккупированных территориях, непосредственно в Запорожской, Херсонской областях.

Не беру ОРДЛО, потому что они в принципе де-факто уже являются частью России, хотя сохраняют определенные юридические проволочки, что они как отдельные были. И это уже будет откровенно отсоединение от Украины, очередная аннексия наших территорий и присоединение их, они хотят включить их в состав России. Понятно, что для цивилизованного мира это недопустимо.

И если россияне такое сделают (а что они это сделают, никаких сомнений нет), это, конечно, вызовет соответствующую реакцию на Западе. Реакция в стиле беспокойства нам абсолютно не интересна, но если эта реакция будет сопровождаться увеличением нам финансирования и поставок вооружений, то это будет то, что нужно.

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