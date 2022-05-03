Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая — руководитель ГУР 3 мая, 09:58 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов (Фото:Факты ICTV/YouTube)

Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая, когда отмечает День победы во Второй мировой войне, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», — сказал Буданов в интервью НВ.

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По его мнению, необходимость мобилизации кремлевский режим будет объяснять тем, что РФ якобы воюет не с Украиной, а с «англосаксонским миром».

«Почему для России с ее, как они говорят, первой или второй армией в мире, нужна мобилизация, когда согласно их официальным сообщениям все идет по плану и Украина как военная машина ничего из себя не представляет? Я могу делать определенные предположения, опираясь на некоторые факты, что мобилизацию проведут под призмой того, что Россия воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром. Именно в такой парадигме это будут объяснять российскому обществу», — отметил Буданов.

По его словам, планом Кремля на 9 мая была победа в Донбассе, но этого не будет.



«Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают», — заверил руководитель ГУР.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Запада сообщил, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции».

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