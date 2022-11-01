«Частичная» мобилизация в России: с 21 сентября погибли минимум 100 призванных, каждый пятый не доехал до Украины — росСМИ 1 ноября, 17:21 «Частичную» мобилизацию в России объявили для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Более 100 мобилизованных россиян погибли «на фронте и в тылу» с 21 сентября, когда на территории страны-агрессора РФ объявили мобилизацию. Об этом сообщает российская Новая газета Европа во вторник, 1 ноября.

Издание учитывало при подсчете только смерти, подтвержденные министерством обороны России, и предполагает, что реальная цифра значительно выше. О большинстве случаев смертей мобилизованных сообщали их родственники.



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По данным Новой газеты Европа, больше всего погибших мобилизованных — с Урала. В Свердловской области родственникам поступило минимум 24 «похоронки», в Челябинской — 13. При этом иногда от мобилизации до смерти россиян проходило девять-десять дней. Каждый пятый мобилизованный (23 человека), о смерти которого известно изданию, умер, не доехав до фронта — из-за алкоголя, наркотиков, драк, самоубийств и несчастных случаев.

28 октября министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что «частичная» мобилизация в России закончена. Официально в оккупационную армию призвали 300 тысяч, а на полномасштабную войну против Украины отправили 82 тысячи.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные мероприятия по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы с мобилизацией из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагали отправку на войну в Украину миллиона россиян.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 72 470 своих военных.