В Кремле отрицают, что хотят мобилизовать 1 миллион россиян

22 сентября, 16:02
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Страна-агрессор решила отправить в Украину больше россиян (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Страна-агрессор решила отправить в Украину больше россиян (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что в России хотят мобилизовать до 1 миллиона человек.

Ранее Новая газета.Европа со ссылкой на источник в администрации Путина сообщила, что кремлевский режим собирается отправить на войну против Украины 1 млн россиян. По данным издания, об этом идет речь в засекреченном седьмом пункте указа Путина о мобилизации.

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В комментарии российскому пропагандистскому агентству Интерфакс в четверг, 22 сентября, Песков назвал эту информацию «ложью».

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21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе "частичной" мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут уголовно наказывать за добровольную сдачу в плен и ужесточат наказание за дезертирство в период мобилизации.

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Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия Российская агрессия Кремль Мобилизация Дмитрий Песков Агрессия РФ Война России против Украины

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