«Нужно больше потерь». Что может заставить родных погибших в Украине мобилизованных россиян протестовать — отвечает Марк Фейгин 1 ноября, 19:00 Полиция задерживает человека, протестующего против мобилизации в Москве, 24 сентября (Фото:REUTERS)

Бывший депутат Госдумы РФ, а теперь оппозиционный блогер Марк Фейгин в интервью НВ рассказал, что может заставить протестовать родственников мобилизованных россиян.

В интервью НВ Фейгин констатировал, что факт того, что десятки тысяч мобилизованных уже отправлены в Украину и «наверное, 10 тыс. уже воюют где-то под Херсоном», никакой роли в отношении россиян к мобилизации не сыграл.

Видео дня

«Гибель исчисляется сотнями людей. Когда счет пойдёт на тысячи, тогда уже можно будет судить, насколько влияет фактор потери вот этих мобилизованных», — добавил оппозиционер.

Он также выразил мнение, что родственники мобилизованных россиян, погибших на войне против Украины, могут начать выходить на протесты, если число жертв существенно возрастет — «чтобы это невозможно уже было замалчивать».

«В России, между прочим, это гостайна — вопрос о количестве жертв в результате боевых действий. Шойгу 21 сентября заявил, что погибло всего 5930 человек. Те, кто вовлечён в войну, понимают, что это смешная цифра, на самом деле намного больше. А обыватель воспринимает её как есть, за чистую монету», — объяснил Фейгин.

Также российский оппозиционер сказал, что для протестов людей, разбросанных по разным регионам России, нужно организовать.

Кроме того, он считает дополнительной мотивацией к протестам то, что родственников убитых мобилизованных тоже могуть мобилизировать.

«Вот расчет на тех, кто не хочет воевать, а не на тех, кто уже потерял или уже воюет. У тех, кому предстоит отправиться дальше, если пройдёт мобилизация, гораздо более высокая мотивация уклониться от этого или выразить своё возмущение», — объяснил Фейгин.

С 21 сентября больше 100 мобилированных россиян погибли на фронте и в тылу, сообщила российская Новая газета Европа во вторник, 1 ноября.

Издание учитывало при подсчете только смерти, подтвержденные министерством обороны России, и предполагает, что реальная цифра значительно выше. О большинстве случаев смертей мобилизованных сообщали их родственники.

28 октября министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что «частичная» мобилизация в России закончена. Официально в оккупационную армию призвали 300 тысяч лиц, а на полномасштабную войну против Украины отправили 82 тысячи.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные мероприятия по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы с мобилизацией из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагали отправку на войну в Украину миллиона россиян.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 70 тысяч своих военных.