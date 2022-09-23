Эскалация для «заморозки» войны. Повторит ли мобилизация в РФ для Путина судьбу царя Николая II — интервью с Загороднюком 23 сентября, 21:11 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию с намерением заставить Запад и Украину испугаться и идти на переговоры, рассказал Радио НВ глава правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

— Вы следите за мобилизацией в России? Не легкомысленно ли мы относимся к тому, что российская армия является отсталой, что фактически они сейчас набирают неопытных и неподготовленных боевиков по сути дела.

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В то же время это тактика России, продавливать массой, большим количеством, засыпая линию фронта трупами. Самые оптимальные действия Украины сейчас, учитывая эту реально существующую угрозу в виде путинской мобилизации?

— Самые оптимальные действия Украины сейчас — успокоить некоторых наших европейских коллег, которые уже начали бегать и паниковать по этому вопросу, что вот все, эскалация, сейчас Путин что-то протянет, миллион людей и мобилизация и тому подобное. Ничего такого не происходит. Мы обезвредили более 100 тысяч россиян, пришедших на нашу землю военнослужащих либо убитыми, либо ранеными, либо пленными.

Или испугали их настолько, что они дезертировали и скрылись. И эти 300 они не наберут за один день, на это уйдет время. Потом их нужно готовить, одевать, зимней одежды у них нет. Но, конечно, рано или поздно они начнут прибывать, заполнять вакантные должности в своих подразделениях, которые сейчас недоукомплектованы, возможно, будут создавать новые подразделения.

Пренебрегать этим не надо, но я не думаю, что у нас такой риск. Потому что наши вооруженные силы очень четко все считают и все хорошо знают. Главный риск — это довольно слабохарактерные некоторые наши европейские коллеги.

— Мне понравилась фраза, если не ошибаюсь, главнокомандующего Залужного, который сказал: сколько бы ни было врагов, мы их всех убьем.

— Конечно, если они придут на нашу территорию, то они в лучшем случае очень быстро уедут, но, возможно, неживыми и нездоровыми. Потому это 100%.

— Здесь у меня вопрос: возможно, пора нашим партнерам донести необходимость сделать заявления и подготовки о том, что применение тактического ядерного оружия нарушает пятый пункт Вашингтонского соглашения?

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