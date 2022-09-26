Прячутся в коровниках и бегут в Монголию. Как в России мобилизуют бурятов — репортаж BBC 26 сентября, 13:55 Призывной пункт в Улан-Удэ, куда свозят мобилизованных со всей Бурятии. (Фото:KARINA PRONINA/THE PEOPLE OF BAIKAL)

Мобилизация в России в Бурятии началась в «судную ночь» — так описали в республике первые сутки после обращения Путина. С вечера 21 сентября в бурятских деревнях вручают повестки мужчинам от 18 до 72 лет и требуют срочно ехать в призывной пункт. ВВС рассказывает, как буряты пытаются избежать этого.

Мобілізація в Росії у Бурятії почалася у «судну ніч» — так описали в республіці першу добу після звернення російського президента Володимира Путіна.

З вечора 21 вересня у бурятських селах вручають повістки чоловікам від 18 до 72 років і вимагають терміново їхати до призовного пункту. ВВС розповідає, як буряти намагаються уникнути цього.

Всі у лісі, а хтось у корівнику

«У середу з 11 ночі гавкали собаки, пів години не могли заспокоїтись. Я подумала, що хтось ходить по домівках. Вранці сусід сказав, що вночі намагалися вручити 20 повісток нашим сусідам, але не вийшло», — розповідає Туяна з села Дутулур.

Село лежить за 400 кілометрів від столиці республіки Бурятія Улан-Уде. У Дутулурі мешкає приблизно 900 людей, з яких 400 — чоловіки.

«У вересні у нас сезон кедрових горіхів, і сільські чоловіки йдуть глибоко в ліс, у тайгу, з ночівлею збирати горіхи. На цьому за день можна заробити 4−5 тисяч рублів. Мій дядько у вівторок пішов, сусід пішов, ще один знайомий з райцентру, — продовжує Туяна. — У лісі зв’язку немає, чоловіки не знають, що в країні мобілізація почалася, і їх відправляють на війну».

У бурятських селах і районах майже всі місцеві - родичі чи знайомі, тому Туяна ще 21 вересня знала за розповідями рідних з районної адміністрації, що з усього їхнього району мали забрати 130 людей. Тобто понад 1% від загальної чисельності чоловіків району, де мешкає приблизно 12 тисяч чоловіків.

Ще до того, як Путін офіційно оголосив мобілізацію, вранці за бурятським часом повістку принесли іншому дядьку Туяни з того ж села Дутулур. 50-річний чоловік взяв її й поїхав до районної поліклініки, де виміряв тиск — він виявився підвищеним.

У призовному пункті, який тимчасово розгорнули у районному будинку культури, з цією довідкою його визнали непридатним, але чоловік про всяк випадок сховався від військкомату на фермі з коровами. Там він ночує вже третю добу. З ВВС він говорити відмовився.

У сусідньому селі Бічура повістки вночі приносили працівники адміністрації й поліції. Почувши стукіт у двері, деякі виходять з вогнепальною зброєю, розповідає друг Туяни, «але це більше для самооборони».

«Люди просто не зрозуміли, хто і навіщо прийшов. Але нічого не сталося, усі нормально відреагували, коли дізналися, хто до них прийшов вночі», — додав він.

Були й такі, що одразу погоджувалися. «Що поробиш, доведеться їхати. Вибору немає, змушений йти, — переказують реакцію призовників їхні родичі й друзі. — Їх забирають уночі, зі сну, розгублених, як себе захистити ніхто не знає, прав своїх ніхто не знає».

У соціальних мережах мешканці республіки розповідали, що чоловікам давали на збори пів години. Потім їх садили у Камази по 30 осіб і везли до Улан-Уде.

«Просто гребуть усіх»

Від початку мобілізації правозахисники фонду «Вільна Бурятія» відповідають на запити мешканців республіки три дні поспіль, пояснюючи, що робити у разі незаконного призову до війська. За їхніми оцінками, лише за три доби влада вже призвала близько 7 тисяч чоловіків республіки — і це лише ті, хто звернувся по допомогу до юристів.

Згідно з указом президента Росії, до першого розряду призовників належать солдати, сержанти, старшини та прапорщики до 35 років, молодші офіцери до 50 років, майори та підполковники — до 55 років, полковники — до 60 років, генерали — до 65 років.

За обіцянкою Путіна, призову на військову службу підлягатимуть «насамперед ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід». Але насправді у Бурятії повістки приносять усім підряд.

«Ніяка, звичайно, це не часткова мобілізація, це повноцінна мобілізація. Адже пишуть і ті, кому за 60, пишуть студенти, пишуть люди з інвалідністю, з бюджетної сфери чи комерційної - неважливо, навіть мертвому принесли повістку. Тобто просто гребуть всіх», — розповідає директорка фонду Олександра Гармаджапова.

Керівниця бурятського відділення партії «Яблуко» Наталія Семенова стверджувала, що повістка прийшла її брату, який помер два роки тому.

Викладачка фольклору й літератури Бурятії у БДУ Ірина Болгутова повідомила, що у четвер повістки вручили студентам першого курсу факультету бурятської філології.

«Виходить, що держава під назвою Росія вирішила влаштувати геноцид бурятського народу? Знищити весь генофонд, забравши молодих, яким жити й жити? Заради чого? Чому ми повинні підтримувати сепаратизм українських росіян?» — пише Болгутова.

Роздають повістки у ТЦ

Дулсан* мешкає в Туреччині й нещодавно приїхала в гості до батьків в Улан-Уде.

Увечері 22 вересня вони чекали у гості родичів. Коли у двері подзвонили, 40-річний батько Дулсан пішов відчиняти. Там стояли двоє незнайомих чоловіків — в цивільному, без посвідчення. Чоловіки вручили повістку і попросили батька дівчини розписатися й прийти з речами за вказаною на повістці адресою.

«Він розгубився. Він ніколи не служив, не навчався на військовій кафедрі. Його визнали, здається, після університету не до кінця придатним. Друга категорія, категорія Б», — розповідає дівчина.

Батько Дулсан працює у місцевій газеті, сім'я сподівається, що журналістів на війну не відправлятимуть, як і обіцяла після звернення Путіна російська влада.

Навіть за офіційними даними міноборони Росії, Бурятія посідає друге місце після Дагестану серед російських регіонів за кількістю загиблих на війні з Україною — 267 осіб, а відмовників з республіки — щонайменше 150 військових.

Можливо, обурення жителів республіки у соцмережах, ЗМІ й протести у Бурятії та за її межами підштовхнули очільника уряду регіону зробити заяву наприкінці другого дня мобілізації.

Пізно ввечері 22 вересня губернатор Бурятії Олексій Циденов заявив, що «багатодітні - чотири та більше неповнолітніх дітей — не підлягають мобілізації», а «після уточнення даних їх відпускали додому». Зранку 70 людей, які отримали повістки, пішли з військкоматів.

Але інших продовжували забирати на війну. Окрім візитів до будинків і квартир, почалися облави на вулицях та у громадських місцях. Видання «Люди Байкалу» у п’ятницю повідомляло про затримання й роздачу повісток відвідувачам торговельного центру «Ольхон» в Улан-Уде.

«По телевізору інше кажуть»

По всій Росії військово-призовні пункти відкривають у культурних й освітніх установах. У Бурятії ними стали школи, з яких дітей перевели на дистанційне навчання, та будинки культури, де скасували всі заходи і гуртки.

У середу, коли Володимир Путін оголосив мобілізацію, у будинку культури в Іволгінському районі вперше після пандемії відбувся концерт, а дітей набирали у творчі студії.

«До обіду народ ніби не вірив у мобілізацію, особливо літні жінки, одна колега дивувалася: «Чому ми йдемо на дно?» А я кажу: «Ти не думала, що з лютого до цього все веде?» — згадує працівниця будинку культури Анна*.

Надвечір, каже вона, стало тривожно, налетіла буря з сильним вітром й дощем. За словами Анни, у ніч проти 22 вересня працівники адміністрації до четвертої ранку «клепали повістки», а будинок культури до ранку перетворили на військкомат.

Наступного ранку Анна прийшла на роботу — за планом треба було фарбувати стіни — і побачила у фоє 10 порожніх столів. «Я запитую: «А що трапилося?» Виявилося, районний будинок культури — це мобілізаційна точка. Я кажу: «Я в цьому брати участь не буду».

Начальниця каже, що треба допомогти призовникам. Я запитую: «Чим ми допоможемо, якщо ви зараз хочете записувати людей на війну, яким чином ви допомагаєте? А чіткої відповіді не було».

Анна відмовилася, а інші працівники культури й бібліотеки почали відправляти призовників на фронт. На відео, знятому в будинку культури (є в розпорядженні ВВС), видно здивованих молодих правоохоронців, які погано розуміють, що відбувається. Повз них до столів з документами йдуть чоловіки років 50.

«Це *** [дивовижна ситуація], — пошепки каже жіночий голос працівниці культури за кадром. — Їм же 50 років». Її колега погоджується, що в указі написано, що першими на війну мобілізують чоловіків до 35 років, і каже, що в районі вже немає чоловіків такого віку, тому беруть 50- та 60-річних, оскільки вона «працювала зі списками вночі й знає». Чоловік за кадром тихо дивується, що на війну забирають усіх підряд: «По телевізору інше кажуть».

Лікарів у фоє будинку культури немає, медкомісію призовники не проходять. «Де лікарі? Казали лікарі будуть, але нікого не перевіряють. Їх тупо реєструють і саджають в автобус», — каже чоловічий голос за кадром. З розмови працівників культури стає зрозумілим, що з Іволгінського району за першу ніч мобілізації зібрали 300 осіб. На відео видно сивочолих чоловіків.

«У Москві, напевно, не так», — розмірковують колеги.

Чоловіків із сусідніх сіл підвозили до будинку культури на маршрутках та шкільних автобусах. Після обіду з’явилася медик, але медогляду не було, жінка просто розмовляла з чоловіками, сидячи за столом у фоє.

Були багатодітні чоловіки, яких відпускали, решті казали, що везтимуть до міста Борзя у Забайкальському краї - там є велика військова частина 06705, розповідає ВВС працівник будинку культури.

Втеча у Монголію

За повідомленнями правозахисників, буряти, що тікають від війни, найчастіше їдуть до Монголії, до кордону з якою з Улан-Уде — 233 кілометри.

Як розповіли ВВС місцеві, з середини тижня перед кордоном — кілометрові черги з автомобілів й автобусів, наповнені чоловіками.

Виїхати, як і раніше можна, всупереч фейковим повідомленням, що поширюють у бурятських чатах, що кордони закриті. Жінок чи дітей у чергах на КПП практично не зустріти, розповідають волонтери, які знають монгольську мову. Вони допомагають з автобусами для чоловіків, що залишають Росію.

«Люди похапцем збиралися, просили старших родичів довезти до кордону, а там підсідали до монголів. Деякі монголи відвозили наших хлопців за 500 рублів (9 доларів), але невідомо, за одну людину чи за двох, чи взагалі без різниці. Знаючи монголів, вони можуть і безплатно за це взятися. А хтось надто заповзятливий і за 5 тисяч рублів це робив, але це виняток», — розповідає волонтер Абідо*.

Друг Абідо Дабаагай Жалсанг* переїхав до Монголії місяць тому і розмовляє монгольською мовою.

Він відправляє «втікачам» найкорисніші фрази монгольською, які можуть знадобитись в дорозі, розповідає, як попросити монголів під'єднатись до їхнього мобільного інтернету, де і за яким курсом обміняти російські рублі на місцеву валюту тугрики, куди поїхати ночувати, як дістатись столиці Монголії Улан-Батор і де є бурятська діаспора.

«Чоловіки, найімовірніше, їдуть спочатку до міста з населенням 20−50 тисяч людей, а потім зранку їдуть потягом до Улан-Батора. У місті значно простіше зорієнтуватися, і є бурятське земляцтво. В Монголії дуже багато людей пропонують свої послуги — «довезу, допоможу», — розповідає волонтер.

Сім років тому в проурядових ЗМІ з’явився пропагандистський міф про «бойових бурятів Путіна», які добровільно підтримують сепаратистів в Україні. Найяскравіше він запам’ятався відеороликом, який записали активісти прокремлівського проєкту «Сеть».

У спробі підтримати цю легенду наприкінці липня 2022 року, уряд Бурятії оголосив про створення іменного батальйону «Байкал» для поїздки в Україну. Але, за словами правозахисниці фонду «Вільна Бурятія» Олександри Гурмаджапової, за два місяці влада нікого не змогла набрати в батальйон.

«Вони приходили до людей на роботу, обіцяли зберегти заробітну плату. Але все марно. Тобто люди не хотіли воювати і в цьому брати участь. Тому вони й оголошують мобілізацію ночами, щоб так по селах нишпорити», — вважає Гурмаджапова.

«Буряти є різні, — каже вона. — Є ті, хто, на жаль, воює, і ми цьому не раді. Але є й ті, що проти війни і розуміють її імперський ксенофобський характер».

* імена героїв змінені на їхнє прохання.

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