Побег от мобилизации. За неделю в Евросоюз уехали 66 тысяч россиян, в Казахстан — почти 100 тысяч 27 сентября, 21:48 Очередь в пункте пропуска Ваалимаа на финско-российской границе, 23 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

За последнюю неделю в страны Евросоюза въехали почти 66 тысяч граждан страны-агрессора России — на 30% больше, чем за неделю до этого. Об этом свидетельствуют данные агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) по состоянию на вторник, 27 сентября.

Frontex сообщает, что большинство россиян въезжают в Евросоюз через финскую и эстонскую границы. После объявления мобилизации в России количество пересечений границы с Финляндией «значительно увеличилось» — за последние четыре дня туда прибыли 30 тысяч россиян, у большинства из которых есть вид на жительство или виза страны ЕС или Шенгенской зоны, у других — двойное гражданство.



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Ранее Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВД Казахстана сообщило, что с 21 сентября в страну въехали 98 тысяч россиян, выехали — 64 тысячи. В МВД Грузии заявили, что за последние десять дней в страну въехали около 78 тысяч россиян, выехали — более 62 тысяч.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ. После этого россияне начали массово покидать территорию страны-агрессора.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе «частичной» мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну против Украины 1 миллиона россиян.



С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Финляндия фактически остается единственной страной-соседкой РФ, через которую россияне могут попасть в Европу по шенгенской визе, и правительство страны в ближайшее время намерено ограничить им въезд.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.