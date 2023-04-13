«Запрет на жизнь». Путин использует второе оружие массового поражения — все население России. Интервью с журналистом Олевским о мобилизации 13 апреля, 16:54 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

11 апреля Госдума утвердила поправки в законодательство России относительно вручения повесток военнообязанным в электронной форме и мер по борьбе с теми, кто игнорирует призыв.

В РФ фактически вступит в силу «военно-крепостное право»: уклониться от отправки в армию для мужчин 18−60 лет станет значительно сложнее.

Российский журналист Тимур Олевский в интервью Radio NV объяснил, как диктатор Путин подготовился использовать второе, кроме ядерного, оружие массового поражения — все население России.

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— Быстро приняли эти поправки, проголосовали почти единогласно. Один так называемый депутат воздержался, потом, правда, оправдывался, что просто перепутал кнопки, наверняка тоже проголосовал бы «за». Как вы оцениваете происходящее? Какой эффект введение электронных повесток, которые даже получать в руки не нужно, может произвести в России?