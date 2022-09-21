В Кремле рассказали, что скрыто в засекреченном пункте указа о мобилизации в РФ 21 сентября, 13:27 Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

В Кремле прокомментировали неопубликованный пункт указа Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации в РФ.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот пункт указа связан с количеством мобилизуемых, сообщает радио Маяк в Telegram.

«Он для служебного пользования и поэтому я не могу его раскрыть. Я единственное, что вам могу сказать: вот Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек», — сказал он.

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Ранее журналисты заметили, что в указе Путина об объявлении мобилизации скрыт пункт указа № 7. В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, он просто пропущен. А в версии указа, которая размещена на сайте для официального опубликования нормативных актов, сказано, что это пункт «для служебного пользования».

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

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После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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