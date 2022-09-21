В России засекретили один из пунктов указа о мобилизации 21 сентября, 12:29 Один из пунктов указа Путина о мобилизации засекретили (Фото:Минобороны РФ)

Один из пунктов указа кремлевского диктатора Владимира Путина о мобилизации в РФ скрыт от широкой аудитории грифом «для служебного пользования».



Об этом сообщает издание Медуза в Telegram-канале.

Журналисты заметили, что скрыт пункт указа № 7. В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, он просто пропущен.

А в версии указа, которая размещена на сайте для официального опубликования нормативных актов, сказано, что это пункт «для служебного пользования».

Видео дня

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что неопубликованный пункт связан с количеством мобилизуемых.

«Он для служебного пользования, и поэтому я не могу его раскрыть», — сказал Песков во время брифинга с журналистами, сообщает радио Маяк в Telegram.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.