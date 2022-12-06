Новая масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января — Буданов 6 декабря, 16:15 Буданов убежден, что во второй половине декабря в РФ не будут призывать мобилизованных (Фото:Генштаб)

По данным украинской разведки, масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что информация о завершении мобилизации в России не соответствуют действительности. По его данным, еще с первого числа россиянам массово приходили повестки.

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Буданов также убежден, что во второй половине декабря в РФ не будут призывать мобилизованных из-за новогодних праздников.

«С началом января пойдет полноценная следующая волна мобилизации», — заявил Буданов.

Генштаб сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация в России не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.