Новая масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января — Буданов

6 декабря, 16:15
Поделиться:
Буданов убежден, что во второй половине декабря в РФ не будут призывать мобилизованных (Фото:Генштаб)

Буданов убежден, что во второй половине декабря в РФ не будут призывать мобилизованных (Фото:Генштаб)

По данным украинской разведки, масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что информация о завершении мобилизации в России не соответствуют действительности. По его данным, еще с первого числа россиянам массово приходили повестки.

Видео дня

Читайте также:

Мобилизованные россияне (Фото:Минобороны РФ/Telegram) Мобилизация в РФ не прекращалась, новая волна лишь ухудшит положение войск оккупантов — ISW

Буданов также убежден, что во второй половине декабря в РФ не будут призывать мобилизованных из-за новогодних праздников.

«С началом января пойдет полноценная следующая волна мобилизации», — заявил Буданов.

Генштаб сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация в России не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

https://www.youtube.com/embed/sz_ITruN5m8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Мобилизация Российские войска Кирилл Буданов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X