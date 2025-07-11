За первые четыре месяца 2025 года Южный военный округ ВС РФ потерял на войне против Украины не менее 28% мобилизованных осужденных россиян, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в пятницу, 11 июля.

Всего в Южный военный округ ВС РФ за июль 2024 — апрель 2025 года было мобилизовано 14 560 осужденных россиян. Они подписали контракты с российской армией во избежание уголовной ответственности.

Согласно отчетам оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких военных составили не менее 4212 человек — погибших или пропавших без вести, без учета раненых, указывает ГУР.

Среди погибших — значительное количество людей в возрасте 18−19 лет. По данным разведки, самым молодым ликвидированным осужденным за этот период стал Сергей Михайлович Сапрыкин 2006 года рождения.

«Эти факты — очередное свидетельство циничной политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализированные группы населения в расходный материал в войне против Украины», — подчеркивает ГУР.

22 июня главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сообщал, что российские оккупанты ежемесячно увеличивают армию в среднем на 8000−9000 человек. За 2024 год стране-агрессору удалось мобилизовать 440 000 контрактников.