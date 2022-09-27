«Впервые путинский режим стал хрупким». Как бегство уклоняющихся от мобилизации расшатывает Россию — политолог 27 сентября, 14:38 Эксклюзив НВ Длинные очереди транспортных средств на российско-грузинской границе, 26 сентября 2022 года (Фото:The Insider/Handout via REUTERS)

Политолог Олег Саакян в эфире Радио НВ объяснил, как уклоняющиеся от мобилизации россияне способствуют свержению режима диктатора Владимира Путина.

«То, что бегут все эти люди, — это ослабляет путинский режим. То, что их не пускают в европейские страны, будет еще больше ослаблять режим. И это вызывает у нас симпатию. У нас может вызвать симпатию даже [террорист Игорь] Гиркин, который является нашим абсолютным врагом, потому что он сейчас является одним из факторов расшатывания ситуации в России. Но никаких иллюзий по поводу его целей и того, что это наш прямой враг, думаю, ни у кого нет», — считает Саакян.

Видео дня

Политолог убежден, идя на мобилизацию, Путин расписался в том, что он полгода лгал, что «все идет по плану». А теперь, по мнению Саакяна, кремлевская система может посыпаться в любой момент:

«Впервые после объявления мобилизации путинский режим стал хрупким. Он еще монолитно выглядит, держит те формы, инструменты, которые у него были. Но уже понятно, что какой-то триггер, который раньше вызвал бы кризис в системе и его преодолели бы, сейчас может запустить принцип домино и система посыплется. Сейчас они будут бояться всего, потому что будет рваться повсюду, где тонко. А в России стало тонко повсюду».

В частности, по словам политолога, чувствуется нестабильность и в самом Кремле:

«Несколько аналитиков и тех, кто общается с россиянами, отмечают, что из Кремля потекла информация. То есть даже внутри Кремля уже нет стройности. И не впервые ли они сами ищут, [кому] рассказать информацию, выйти на кого-нибудь, чтобы себе подготовить запасной аэродромчик. Даже там уже нет ощущения, что победа [России в войне] будет».