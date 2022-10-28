В Страткоме ВСУ сообщили, что российских студентов училищ направят работать вместо мобилизованных 28 октября, 05:14 Места мобилизованных займут студенты профтехучилищ (Фото:REUTERS/Stringer)

Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) Вооруженных сил Украины сообщило, что власти шести российских регионов рассматривают возможность «трудовой мобилизации».



В таком случае вместо мобилизованных работать направят студентов профтехучилищ.

"В администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа рассматривают возможность привлечения студентов профессиональных техучилищ на места сотрудников предприятий, призванных в рамках частичной мобилизации", - сообщили в СтратКоме.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

15 октября стало известно, что чиновники в Москве требуют от владельцев хостелов и гостиниц передавать данные о мужчинах от 18 до 55 лет, которые там останавливаются.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении мобилизации в столице РФ.