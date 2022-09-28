Составляют списки. В Госдуме РФ предложили забирать машины у выехавших из страны-агрессора после объявления мобилизации 28 сентября, 14:35 Автомобили стоят в очереди на пограничном пункте Ваалимаа между Финляндией и РФ (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)

На фоне объявленной в России мобилизации на границе РФ составляют списки выезжающих, заявил глава Госдумы страны-агрессора России Вячеслав Володин.

Об этом сообщает Интерфакс.

«У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?» — сказал он.

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Володин предложил отдавать машины выехавших за границу россиян, семьям граждан страны-агрессора, которые пошли воевать против Украины.

«Тоже надо подумать, кому отдать эти машины. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать. Так будет правильно», — сказал он.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.