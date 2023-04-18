В Госдуме РФ намекнули на всеобщую мобилизацию
Мобилизация в РФ (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)
Депутат российской Думы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что для победы над Украиной в России необходимо провести всеобщую мобилизацию.
Об этом сообщает The Moscow Times.
«Должна быть всеобщая мобилизация… Мы должны воевать „всем миром“, как говорится, и каждый должен чувствовать свою причастность вместе со страной… Сейчас вполне возможна (мобилизация)», — заявил он.
В 2022 году Шеремет уже заявлял о мобилизации в РФ 12 сентября и через неделю она была объявлена.
Кроме этого, о проведении мобилизации в России заявлял и депутат Госдумы Александр Бородай. Свое заявление он обосновал тем, что Украина будет идти в контрнаступление.
«Не отвергаю еще одну волну мобилизации. Более того, считаю, что это правильно… Появилось много народа, но этого может оказаться недостаточно», — отметил Бородай.
Он считает, что армии РФ необходимо добиться «перелома» во время боевых действий «в ближайшие пять-шесть месяцев».