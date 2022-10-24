Как Собянин вынудил Путина свернуть мобилизацию в Москве — Преображенский 24 октября, 14:05 Женщины в Москве проходят мимо баннера с фотографиями российских военных, участвующих в войне России против Украины, 20 октября (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал, как мэр Москвы Сергей Собянин вынудил российского диктатора Владимира Путина свернуть мобилизацию в российской столице.

«Сергей Собянин, на мой взгляд, вполне сознательно стал устраивать скандально публичные и громкие облавы на улицах Москвы в рамках мобилизации. Потому что, когда ему выставили цифры и сроки, в которые людей нужно мобилизовать, он показал — что будет или так или уже никак. И в Кремле поняли, что с его стороны — это по сути дела шантаж, и публичную мобилизацию свернули для Москвы», — рассказал Преображенский в интервью НВ.

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Политолог назвал это прецедентом, после которого следующий регион России может сделать нечто подобное.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

15 октября стало известно, что чиновники в Москве требуют от владельцев хостелов и гостиниц передавать данные о мужчинах от 18 до 55 лет, которые там останавливаются.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении мобилизации в столице РФ.