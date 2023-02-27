ISW развенчал миф о «безграничных» человеческих ресурсах РФ и обозначил проблемы возможной новой путинской мобилизации 27 февраля, 13:13 Мобилизированные россияне в Омске, январь 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

После частичной мобилизации в России, а также нескольких более ранних скрытых кампаний по набору резервистов или «добровольцев» в армию, Владимир Путин стоит перед дилеммой серьезно «поредевших» ресурсов для дальнейших волн мобилизации.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны, которая полностью посвящена анализу мобилизационных усилий России на протяжении первого года большого вторжения в Украину.

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Аналитики ISW утверждают, что «призрак безграничных человеческих ресурсов в России — это миф». Они напоминают, что Владимир Путин «уже был вынужден сделать трудный и неоптимальный выбор, чтобы компенсировать ужасающие потери, которые российская армия понесла в развязанной им войне». Более того, диктатор «столкнется со столь же трудным выбором в 2023 году, если будет упорствовать в своей решимости использовать военную силу, чтобы навязать свою волю Украине и Западу». «Россия может мобилизовать больше человеческих ресурсов, и Путин, скорее всего, предпочтет так и сделать, чем сдаться. Однако цена тех мер, которые ему, вероятно, придется предпринять на текущем этапе, начнет быстро расти — и для самого Путина, и России», — прогнозируют аналитики.

Они полагают, что очевидное стремление Путина подготовить российский народа к затяжной и болезненной войне говорит о том, что он осознал: лишь российское Минобороны [а не силы наемников или квазиформирования] способно содержать и поддерживать крупные механизированные силы, «необходимые диктатору для того, чтобы иметь хоть какую-то надежду на достижение своих амбиций в Украине». Путин, по-видимому, все еще колеблется отдать приказ о дополнительной мобилизации резервистов, который российские чиновники предположительно готовили в начале 2023 года, считают эксперты ISW. Он не вернулся и, вероятно, уже не вернется к практике набора «добровольцев», которыми пытался компенсировать потери начиная с мая 2022 года — тогда формирование «добровольческих батальонов» было возложено на регионы РФ. Однако диктатор, судя по всему, по-прежнему нервничает и сомневается в вопросе того, какой объем жертв он может возложить на свой народ.

Даже если Путин объявит еще одну или две волны мобилизации, то столкнется с дополнительной дилеммой: количество резервистов, пригодных для ведения боевых действий на передовой, в России ограничено. Российская система призыва [на срочную службу] ежегодно готовит около 260 000 новых солдат, призывы объявляют каждые полгода. В то же время ряды резервных кадров в России уже значительно поредели — особенно в возрастных группах и с опытом, которые соответствуют необходимости восполнить потери в боевых частях на передовой, пишет ISW. Ведь российские резервисты уже были задействованы в призыве «на военные сборы», объявленном в РФ еще до вторжения [в 2021 году], в кампании по вербовке «добровольцев» в середине 2022 года и, наконец, в частичной мобилизации в России в сентябре 2022-го. Поэтому Путину, возможно, придется рассмотреть вопрос о расширении срочной службы — призыва, который привлекает на военную службу все больше молодых российских мужчин против их воли. Однако российская демография никак не способствует такому подходу. В России ежегодно исполняется 18 лет примерно 800 000 юношей. Расширение призыва намного выше планки в 260 000 человек, которых и так ежегодно призывают на срочную службу, рискует не только отправить на войну молодых людей с непригодными физическими данными, но и «выдернуть» слишком много молодых людей из российской экономики, которую Путин одновременно пытается перевести на военные рельсы.

ISW также поясняет, что сейчас на фоне необходимости новой мобилизации изменилась, но не исчезла потребность Путина в ультранационалистическом провоенном сообществе («военкоры», Телеграм-каналы и т. д. ). Если на первых этапах войны диктатор пытался использовать это сообщество для расширения своей кампании привлечения «добровольцев» в армию, пытаясь избежать объявления мобилизации, то сейчас провоенные круги служат диктатору скорее «надежным прокремлевским голосом, который поддерживает военные действия». Поэтому Путин вряд ли позволит Минобороны полностью подвергнуть цензуре или заблокировать это провоенное сообщество, хотя может позволить Валерию Герасимову оттеснить либо полностью устранить «военкоров» и «блогеров», которые были слишком резкими в своей критике — теперь, когда их услуги в качестве активных вербовщиков больше не нужны Кремлю.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские силы будут готовы к контрнаступлению этой весной, а одной из стратегических целей Украины будет попытка вбить клин в российский фронт на юге Украины между Крымом и материковой частью России;

Путин ложно заявил, что Запад пытается разрушить РФ, а западная помощь Украине в области безопасности якобы делает Запад участником войны; он также повторил свой нарратив, направленный на укрепление внутренней поддержки войны — о том, что Запад якобы угрожает выживанию россиян как единой этнической группы;

министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что типы систем, которые Запад поставит Украине, будут определять, насколько далеко российским силам потребуется « отодвинуть угрозы от границ России»;

отодвинуть угрозы от границ России»; глава ЦРУ США Уильям Бернс подтвердил, что китайское руководство действительно рассматривает вопрос о поставках летального вооружения в Россию, но еще не приняло окончательного решения;

войска РФ продолжают вести безуспешные операции северо-западнее Сватово и в районе Кременной;

оккупанты продолжают наступательные операции вокруг Бахмута, а известный российский блоггер заявил, что войска РФ якобы продолжили продвижение вв районах к северу от города;

войска РФ продолжают наступательные операции на западных окраинах Донецка и на западе Донецкой области;

по данным украинского командования, российские силы скапливают большое количество российской живой силы и техники возле Васильевки и Гуляйполя в Запорожской области;

по данным украинской стороны, российские войска заменяют батальонные тактические группы ( БТГ) новыми подразделениями под названием « штурмовое подразделение» или « штурмовой отряд» из-за неудачи их нынешней тактики наступления; такие отряды в значительной степени полагаются на артиллерийскую поддержку;

БТГ) новыми подразделениями под названием штурмовое подразделение» или штурмовой отряд» из-за неудачи их нынешней тактики наступления; такие отряды в значительной степени полагаются на артиллерийскую поддержку; российские военнослужащие 1439-го полка из Иркутской области опубликовали видео, в котором жалуются на то, что вынуждены подчиняться « командирам» из числа боевиков « ДНР» — вероятно, Минобороны России продолжает интегрировать формирования « ДНР» в состав Вооруженных сил России путем подчинению мобилизованного личного состава эти образования.



Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW