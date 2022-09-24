Мобилизация в РФ. Глава Якутии требует вернуть домой тех, кто был призван «по ошибке» 24 сентября, 14:08 Глава Якутии Айсен Николаев во время совещания по мобилизации в РФ (Фото:Скриншот видео Айсен Николаев/Telegram)

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев требует вернуть домой тех, кто был мобилизован в России «по ошибке».

Об этом он заявил в Telegram.

Глава Якутии назвал случаи, когда мобилизуют граждан, не подлежащих призыву.

«Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами», — написал он.

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По словам Николаева, работа по возвращению всех, кого мобилизовали «по ошибке», уже началась.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что непропорциональная массовая мобилизация в Бурятии и Якутии — это «настоящие этнические чистки» со стороны Кремля.

В своем анализе американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, которое уже возросло из-за неравенства при создании добровольческих батальонов.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян на войну против Украины.



Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ за неделю освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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