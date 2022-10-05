«С радостью пойдут грабить Украину». Почему не стоит недооценивать мобилизацию в России — военный эксперт

5 октября, 13:41
Эксклюзив НВ
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Мобилизированные российские резервисты отправляются на военные базы (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Мобилизированные российские резервисты отправляются на военные базы (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Мобилизация РФ будет иметь отложенный эффект, который не стоит недооценивать, поскольку для значительной части населения служба — это приемлемая возможность улучшить свое материальное положение, считает военный эксперт Сергей Грабский.

«Я не сомневаюсь, что Россия все же насобирает достаточное количество так называемых мобилизированных, которые с радостью пойдут грабить Украину — это их мечта», — заявил Грабский в эфире Радио НВ.

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По его мнению, очереди уклонистов из РФ не являются показателем провала мобилизации:

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«Убегают те, кто имеют такую возможность: имеют деньги и имеют возможность пересидеть где-то за границей. <...> Если мы говорим о так называемых депрессивных регионах, то извините, но для них вариант пойти на службу накосить укропов, как они говорят, заработать денег и немного поправить свое материальное состояние — ситуация, которая для них выглядит наиболее приемлемой».

https://www.youtube.com/watch?v=Rl-7oC1vd3g&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Грабский отмечает, что мобилизация будет иметь отложенный эффект, так как уклонисты — трудоспособная часть населения, покидающая страну. По его словам, в ближайшей перспективе в течение трех — пяти месяцев мы увидим результаты:

«Набранные ими войска будут иметь очень низкий уровень обеспечения и боевой готовности, но это будет физическое присутствие войск, которое мы должны учитывать в наших оперативных расчетах».

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Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Мобилизация Военнообязанные Мародеры Оккупант Российская армия Украина Контрнаступление Радио НВ Война России против Украины

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