В Москве продолжается мобилизация, но пропагандистам запретили об этом говорить — украинская разведка 24 октября, 15:57 Мобилизация россиян в Москве продолжается неофициально (Фото:Stringer/File Photo/Reuters)

В Москве продолжается мобилизация россиян на войну против Украины, несмотря на заявления мэра столицы РФ Сергея Собянина о ее прекращении.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы.

Видео дня

«В настоящее время власти остановили работу исключительно так называемых „мобильных мобилизационных пунктов“ и приостановили практику „облав“ на военнообязанных в общественных местах. В специальных темниках (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы облав в Москве и Санкт-Петербурге», — добавили в ГУР.

Там уточнили, что на полигонах Московской области идет подготовка мобилизованных военнослужащих. После подготовки планируется отправка подразделений в зону ведения боевых действий в Украине.

В связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначаются военнослужащие, подписавшие контракт в военном звании «рядовой» и имеющие боевой опыт на территории Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

15 октября стало известно, что чиновники в Москве требуют от владельцев хостелов и гостиниц передавать данные о мужчинах от 18 до 55 лет, которые там останавливаются.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении мобилизации в столице РФ.