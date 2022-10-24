В Москве продолжается мобилизация, но пропагандистам запретили об этом говорить — украинская разведка

24 октября, 15:57
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Мобилизация россиян в Москве продолжается неофициально (Фото:Stringer/File Photo/Reuters)

Мобилизация россиян в Москве продолжается неофициально (Фото:Stringer/File Photo/Reuters)

В Москве продолжается мобилизация россиян на войну против Украины, несмотря на заявления мэра столицы РФ Сергея Собянина о ее прекращении.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы.

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«В настоящее время власти остановили работу исключительно так называемых „мобильных мобилизационных пунктов“ и приостановили практику „облав“ на военнообязанных в общественных местах. В специальных темниках (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы облав в Москве и Санкт-Петербурге», — добавили в ГУР.

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Там уточнили, что на полигонах Московской области идет подготовка мобилизованных военнослужащих. После подготовки планируется отправка подразделений в зону ведения боевых действий в Украине.

В связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначаются военнослужащие, подписавшие контракт в военном звании «рядовой» и имеющие боевой опыт на территории Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

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15 октября стало известно, что чиновники в Москве требуют от владельцев хостелов и гостиниц передавать данные о мужчинах от 18 до 55 лет, которые там останавливаются.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении мобилизации в столице РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Москва Украинская разведка Война России против Украины мобилизация в России

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