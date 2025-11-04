В Германии усиливаются споры вокруг возможного возвращения призыва и поиска новых путей для пополнения армии, говорится в материале The Times .

В материале говорится, что в стране уже несколько недель обсуждают, как восполнить нехватку военных кадров. Правительство хочет найти до 80 тысяч дополнительных рекрутов, чтобы к 2035 году достичь цели НАТО — 260 тысяч активных военнослужащих.

Министр обороны Борис Писториус сообщил, что с января каждый 18-летний гражданин Германии получит анкету, где будет указано, готов ли он проходить службу в течение как минимум шести месяцев.

Эта мера должна добавить несколько тысяч добровольцев к тем 10 тысячам, которые ежегодно вступают в армию.

Несмотря на усилия властей, эксперты сомневаются, что анкетирование решит проблему нехватки кадров.

В парламенте и СМИ активно обсуждаются варианты решения вопроса. В частности, возвращение обязательного призыва или введение лотереи, как в Дании.

Согласно опросу Forsa, более половины граждан Германии поддерживают идею призыва, однако среди молодежи 63% выступают против. Модель лотереи вызывает ещё большее неприятие — 76% респондентов не одобряют этот способ отбора.

Ожидалось, что новый план представят в октябре, однако Социал-демократическая партия отозвала поддержку за несколько минут до пресс-конференции, и проект провалился.

Бундесвер уже предпринимал шаги для улучшения имиджа армии — повышал зарплаты, оплачивал получение водительских прав и другие программы поддержки.